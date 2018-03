Interessante Menschen und spannende Orte

Das Landesschau Mobil kommt zu Dreharbeiten nach Zwiefalten. Mit ihrem Team besucht Sonja Faber-Schrecklein ab 13. März interessante Menschen und besondere Orte in der Münstergemeinde und den Teilorten. Unter anderem geht es den Berg in Mörsingen hinauf zu Keramikerin Susanne Lukàcs-Ringel. Das Drehteam begleitet die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten der deutsch-französischen Freundschaft mit La Tessoualle und ist unter anderem auch mit den Schwimmbadfreunden unterwegs.

Rund 50 Wochen im Jahr ist das Landesschau Mobil im Sendegebiet des SWR, vom Rhein bis zum Ries und von Main bis zum Bodensee, unterwegs. Am 13. März trifft das Reportage-Team um Sonja Faber-Schrecklein in Zwiefalten ein, um Menschen mit spannenden Geschichten oder Interessen zu treffen. Von Dienstag bis Freitag und dann noch einmal am 19. und 20. März wird gedreht. „Wir kommen mit kleinem Besteck“, sagt die planende Redakteurin Simone Heyder. Das bedeutet, dass kein großer Tross von Fernsehleuten in Zwiefalten einfallen wird. Kamera, Ton und die Reporterin werden vor Ort sein. So sei man beweglicher, flexibler und könne schneller reagieren, erklärt Heyder. Die Themen für Zwiefalten und damit der Drehplan stehen fest. Drei Vorschläge aus der Bevölkerung sind ebenfalls dabei.

Am ersten Drehtag besucht Faber-Schrecklein Susanne Lukàcs-Ringel. Hoch oben auf dem Berg in Mörsingen befindet sich ein altes Gasthaus, in dem die Keramikerin lebt und arbeitet. Für das Landesschau Mobil wird ihr die Reporterin über die Schulter schauen. Weiter geht es zu Uschi und Luc Chupin. Das deutsch-französische Ehepaar mit seinen Kindern ist das Bindeglied der Partnerschaft zwischen Zwiefalten und La Tessoualle. Mitte Mai werden in Zwiefalten 45 Jahre deutsch-französische Partnerschaft gefeiert und bei den Vorbereitungen will das Landesschau Mobil dabei sein.

Auch nach Upflamör zieht es Sonja Faber-Schrecklein, schon allein des besonderen Ortsnamens wegen. Die Dorfgemeinschaft und ihr Zusammenhalt untereinander und die Zwiefalter Schwimmbadfreunde, die sich sehr für ihr Höhenfreibad engagieren, interessieren den SWR. Unter den Tipps der Zuschauer hat sich der SWR für einen Besuch bei Familie Müller, die in Gauingen den Dorfgasthof „Grüner Baum“ betreibt entschieden. Veronika Bobke und Ida Baumann, die im alten Schulhaus in Gauingen einen Künstlertreff planen, werden zu sehen sein. Und dann werde auch noch eine Zwiefalterin besucht, die selbstgebastelte Sachen verkauft und ein kleines Café betreibt, verrät die Redakteurin. Es soll auch noch ein Rätsel geben. Dazu dürfe sie allerdings nichts verraten. Nur so viel: Es kommt von Bürgermeister Matthias Henne.