Infotag für Vierklässler an der Münsterschule

Die Münsterschule Zwiefalten lädt Viertklässler und ihre Eltern zum Informationsnachmittag der Realschule am Donnerstag, 5. März, in der Mensa des Realschulgebäudes ein. Beginn ist um 14 Uhr, voraussichtliches Ende um 16 Uhr. Die Kinder erhalten bei Unterrichtsbesuchen einen Einblick in das Lernen und Arbeiten der Orientierungsstufe. Die Eltern können sich während dieser Zeit bei Kaffee und Kuchen über das Schulprofil, die Besonderheiten und Schwerpunkte der Münsterschule, den Schulalltag, Lernen und Arbeiten an de Schule informieren lassen. Außerdem haben sie Gelegenheit, Fragen an die Lehrer zu stellen und sich untereinander auszutauschen. Die Schüler aus den Klassen 5 und 6 werden aus ihrem Schulalltag berichten.

Anmeldetermine für die fünfte Klasse sind am Mittwoch, 11. März, 8 bis 12 Uhr, und am Donnerstag, 12. März, 8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr. Zur Schulanmeldung wird ein Nachweis über die bereits erfolgte Masernimpfung benötigt. Der Nachweis kann durch das Impfbuch oder – insbesondere bei bereits erlittener Krankheit – durch ein ärztliches Attest erfolgen. Ab 1. März wird das neue Masernschutzgesetz rechtskräftig.