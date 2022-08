Der Infostand in Zwiefalten, an dem die grüne Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg am Donnerstag, 25. August, vertreten sein sollte, wird abgesagt. Das teilt das Wahlkreisbüro der Abgeordneten mit. „Holmberg ist bedauerlicherweise an Corona erkrankt und kann die Termine in dieser Woche nicht wahrnehmen“, heißt es in einem Schreiben. Der Termin soll voraussichtlich am Mittwoch, 7. September, nachgeholt werden.