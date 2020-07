In Zwiefalten bleiben Corona-Zahlen gleich

Die Corona-Zahlen in Zwiefalten, Hayingen und Pfronstetten sind am Donnerstag die gleichen gewesen wie gut zwei Wochen zuvor am Monatsanfang: Das Landratsamt Reutlingen meldete für Zwiefalten für 15 Uhr nach wie vor 13 Erkrankte, von denen elf genesen sind, für Hayingen zehn gesundete Covid-Kranke und für Pfronstetten fünf. Damit hat der Covid-19-Ausbruch am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) mit mehreren Fällen Anfang des Monats keinen Niederschlag mehr in der Statistik der Gesamtgemeinde.

Die drei Kommunen gehören zum südlichen Landkreis Reutlingen. Kreisweit stieg von Mittwoch auf Donnerstag ausschließlich die Zahl der Genesenen: um zwei auf 1470. Die Gesundungsquote liegt stabil nahe der 100 Prozent. Die laborbestätigten Fälle blieben zeitgleich bei 1562 konstant. Davon wohnen 478 in der Kreishauptstadt. Am 30. Juni/1. Juli war kreisweit der bisher letzte Todesfall eines Covid-19-Erkrankten aufgetreten, damit sind es dann bislang 89.