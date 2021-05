In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Reutlingen hatten die Gemeinde Zwiefalten und die Stadt Hayingen die Angehörigen von Feuerwehr und Krisenstab zur Erstimpfung eingeladen. Das mobile Impfteam impfte in der Digelfeldhalle in Hayingen einen Großteil der Zwiefalter Feuerwehrleute. Nach der zweiten Impfung am 26. Juni rücken reguläre Übungsabende wieder in erreichbare Nähe. Foto: Gemeinde Zwiefalten