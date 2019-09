Hoimeliges in Zwiefalten

Ein besonderes Plätzchen haben sich Manuela und Stefan Schrodi geschaffen: ihr Haus und ihren Garten. Und das noch Besonderere: Sie teilen beides mit Menschen, die ebenfalls Freude daran haben. Nicht das ganze Haus – nur den unteren Bereich, die ehemalige Einliegerwohnung, den Holzraum, die Werkstatt. Aber der ganze Garten ist an bestimmten Tagen mit einbezogen. Am kommenden Samstag ist wieder solch eine Gelegenheit.

„Kleine Freuden“ nennt Manuela Schrodi diesen Samstag der Spätsommer- und Herbstausstellung. Im gesamten Gartenareal, im Laden unten, im „Lädele“ nahe der Straße präsentieren sie und ihr Ehemann Blumen und Blütenarrangements, kleine Sträuße und Kränze, Gestecke, handgearbeitete Dekoartikel, Unikate im Shabby- und Vintage-Look. Zeit zum Verweilen, Entspannen, Gucken, Genießen möchten sie ihren Besuchern bieten; dazu gibt es Kaffee und Tee, Erfrischungsgetränke und „kleine Leckereien“, macht sie schmunzelnd Appetit. „Bei hoffentlich trockenem Wetter“, ergänzt Manuela Schrodi mit Blick zum – noch – wolkenlosen Himmel.

Weitere zwei Mal pro Jahr seit 2015 organisiert die begeisterte Bastlerin, Gartengestalterin, Flohmarktbesucherin, übersprudelnd vor Kreativität und doch äußerst ruhig und in sich ruhend wirkend – „Ich kann gar nicht alles umsetzen, was in meinem Kopf ist!“, sagt sie über sich – Ausstellungen in Haus und Garten: „Hallo Frühling“ um die Osterzeit und „Kleine Adventsfreuden“ Ende November. Die monatliche Öffnung nennt sie „Gaumenküssle“, jeweils am zweiten Samstag des Monats, bei passendem Wetter in den Gartenräumen, sonst innen im „Caféle“, mit Torten und Kuchen.

Als die vermietete Einliegerwohnung des Hauses in Hanglage frei wurde, die Kinder erwachsen und ausgezogen waren, habe sich Platz für ihren Traum ergeben: ein größerer Laden für all ihre Ideen und Grüschtla als das oben stehende Gartenhaus „Hoimelig“, dazu ein Plätzle zum Sitzen. „Und da die Wohnung eine Küche hat und ich leidenschaftlich gern backe, kam die Idee für die Gaumenküssle“, ergänzt sie. „Nimm dir Zeit für ein Lachen mit Freunden“ steht groß in weißer Schrift auf grauem Grund an der Wand des kleinen Raumes mit mehreren Sitzgelegenheiten. Überhaupt ist vieles Weiß in diversen Abstufungen, innen und draußen: die Möbel und Türen, Sofakissen und Duftsäckchen, Kerzen und Sets, Körbe, Kisten, Porzellan, Bilderrahmen. Sparsam sind Kontraste gesetzt; da stehen schwarze Kinderstiefel, dort eine Schale mit tief-rosafarbenen Duftseifchen, Blütenkränze in morbiden Rosa-Lila-Rot-Tönen, Kerzenleuchter in Bauernsilber, ein buntes Tablett.

Manche Gäste, sagt Manuela Schrodi, kämen ausschließlich wegen des Gartens. Er ist nicht groß, wirkt jedoch durch seine Aufteilung in verschiedene Räume vielfältig, eindrücklich, dennoch ruhig. Sie erklärt: „Er verwandelt sich in verschiedene Themenbereiche. Es gibt den Flowershop, das Bettgeflüster, einen Ort der Liebe.“ In einer Ecke steht eine Bank am Goldfischteich. Die Treppe begleitet ein winziges Bächle. Kleinere und größere Sitzecken sind versteckt und offen gruppiert, auf gepflastertem Terrain oder im Gras. Blumen – vorwiegend Rosen und Hortensien – und Blumentöpfe. Torbogen aus Thuja, aus Efeu. Spitzengardinen, Volants und Tüllstreifen bringen sanfte Bewegung und Leichtigkeit ins Grün. Hecken und Solitäre, Stauden und Büsche, Buchs und Schmuckgräser, Farn, Funkien, Kräuter. Wurzelholz, Rostiges, Ausgebrauchtes und neu Erfundenes steht, hängt, liegt verteilt.

Gezeichnet und gebastelt, so Manuela Schrodi, habe sie schon in der Schule gern, den Garten und die Natur immer geliebt. In der Landwirtschaft der Eltern auf der Alb groß geworden, habe sie viel mitgekriegt. „Wenn ich vom Kindergarten heimkam, hab ich mein Rucksäckle gepackt und bin in den Wald.“ Verheiratet seit 30 Jahren, sind Schrodis 1996 ins neue Haus gezogen, inzwischen „Oma und Opa“. Raum und Zeit für ihre gestalterische Seite habe sie jetzt; seit 2013 baue sie an ihrem Konzept „Hoimeliges“.

Sie findet überall etwas und kann alles brauchen, sagt sie über sich, geht gern – und sehr früh – auf Flohmärkte. Ein Netzwerk an Antikhändlern und Haushaltsauflösern hat sie sich aufgebaut. Und die Zeit unterwegs, auch im Urlaub, nützt sie zum Stöbern, zum Basteln. Ihr Ehemann unterstütze sie nach Kräften; er erledige die großen Arbeiten, sei zuständig für die Buchhaltung und die PC-Arbeit. Auch den Online-Shop betreiben sie gemeinsam. Ihr drittes Standbein ist die Ausstattung von Festen, von Hochzeiten, Taufen, Geburtstagen. Die Floristik und komplette Dekoration sind da ihr Metier. Meist, sagt Manuela Schrodi, sei sie ziemlich ausgebucht; Hochzeiten mit bis zu 180 Personen managt sie mit ihrem kleinen Team: „Ein paar Anmeldungen für 2020 sind schon da.“