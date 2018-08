Hofladen dehnt Reichweite aus

Lukas Münch, Jungbauer vom Hof Münch in Zwiefalten-Hochberg, setzt die Idee von einem Verkaufsautomaten für Direktvermarktung um. Schon in der Technikerschule hat Lukas Münch an dieser Idee geplant und gerechnet. Seine Eltern Pia und Walter Münch unterstützen den Vorschlag, denn auch sie haben die Erfahrung gemacht, dass nur eine begrenzte Zahl von Kaufinteressenten den Weg zum Hofladen auf sich nimmt.

Über den Hofladen beim Hof Münch werden eine ganze Reihe von landwirtschaftlichen Produkten vermarktet. Insbesondere nach Schlachttagen von Rind und Schwein kommen viele Kunden und holen die bestellten Waren in Hochberg ab. Damit mehr Kunden in den Genuss hochwertiger landwirtschaftlicher Produkte kommen können, wurde vergangenen Samstag beim Bierhimmel in Zwiefalten ein Verkaufsautomat aufgestellt, aus dem rund um die Uhr Produkte per Knopfdruck gekauft werden können.

Dieser Automat wird im Sommer gekühlt, im Winter hält er die eingestellten Temperaturen. Jeder Verkauf wird protokolliert, alle Vorgänge werden überwacht und dokumentiert, bei Abweichungen wird über Handy Alarm ausgelöst. Eingegeben werden Münzen, Scheine können gewechselt werden.

Angeboten werden Milch, Fleisch- und Wurstprodukte, die von Tieren des Hofs Münch stammen. Käse und Molke kommen aus der Käserei Altschulzenhof Münzdorf. Die Milch dafür liefern Münchs an. Im Angebot sind: Pasteurisierte Heumilch von horntragenden Kühen, Molke; Grillfleisch vom Schwein und Rind und Schwarzwurst, gerauchte Schinkenwurst, Rauchfleisch und Rauchpeitschen; Hartkäse vom Altschulzenhof aus Heumilch und Dosenwurst in acht Sorten.