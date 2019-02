Hochkaräter im Kulturprogramm

„Es hat etwas an sich – Kulturdenkmal Wimsener Mühle und Highlights mit Kultur im ländlichen Raum“, sagte Robert Riehle, Vorsitzender des Fördervereins Wimsener Mühle, bei dem Dankeschön an Didi Schrade, dem erfolgreichen Organisator des Wimsener Programms. „Die Menschen aus der Region nehmen das herausragende Ambiente gerne in Anspruch.“ Und Didi Schrade verriet: „Für die jährlich zehn Veranstaltungen gehen jährlich 300 Bewerbungen ein, das ist fantastisch.“ Allerdings klang bei der Präsentation des neuen Programms ein bisschen Wehmut mit – Didi Schrade wird sich nach zwölf Jahren aus der Organisation zurückziehen. Nach einem Nachfolger wird noch gesucht.

Bei der Präsentation des neuen Jahresprogramms wurde klar, welche Kapazitäten auch in diesem Jahr im Kulturdenkmal Wimsener Mühle auftreten und das Publikum in ihren Bann ziehen werden. Den Saisonstart am Freitag, 12. April, eröffnet die „Amanda Rheaume & Band“. Die Kanadierin mit indianischen Wurzeln und ihrer prägnanten rauen Stimme zaubert mit ihrer virtuosen Begleitband einzigartige Melodien und Arrangements in verschiedenen Musikstilen. Traditionelle Countryklänge mischen sich mit Americana und Folk zu einer schlüssigen Melange.

„Pigeons on the Gate“ ist die neue Senkrechtstartergruppe in der Folkrockszene beim Termin am Samstag, 27. April. Das Schweizer Sextett bietet einen mitreißenden Sound im Spannungsfeld aus Folk und Rockpop bis hin zu gefühlvollen Balladen. Am Samstag, 18. Mai, wird die Vorreitergruppe der SWR3-Live Lyrix „Poems on the Rocks“ ihr Publikum auf eine poetische Reise durch die Geschichte des Rocks führen.

Ein ganz außergewöhnliches Regionalkonzert in beeindruckender Musikalität wird am Freitag, 24. Mai, vom „Solina Cello-Ensemble“ geboten mit den bekanntesten und schönsten Gassenhauern der europäischen Musikgeschichte. In Wimsen werden die „Solinas“ durch den Chor des Liederkranzes Cäcilia Zwiefalten unterstützt. Am Samstag, 29. Juni, werden die „Bigtown Bandits“ das ganze Spektrum von Jump Blues über Soul und Boogie bis zum Rock’n’Roll präsentieren. Und auch hierbei gibt es in einer packenden und mitreißenden Show einen lokalen Touch: Gitarrist ist Philipp Tress aus Hayingen.

Zum 4. Mal: Miro Nemec

Am Samstag, 13. Juli, beim Rock-Sommerfest präsentiert sich im vierten Gastspiel des Münchener Kommissars und Schauspielers Miro Nemec diesmal mit Asphyxia – ein absolutes Highlight. Seit 50 Jahren ist dabei auch die sechsköpfige Band aus Jugendtagen ... Weiter geht’s traditionell vom Sonntag, 18., bis Mittwoch ,28. August, mit der Ausstellung der Kunstgruppe IRIS aus Ehingen. Gemälde und Skulpturen werden im Kulturdenkmal Wimsener Mühle wirkungsvoll angeboten. Schräg und schrill, aber äußerst witzig und virtuos, begeistern die „Zucchinie Sistaz“ am Freitag, 13. September. Dreistimmig gesungene Bigband-Klassiker in einer extravaganten und koketten Nummer auf hohem Niveau.

Nach ihrem begeisternden Gastspiel 2014 kommt nun „Vocal Recall“ am Samstag, 28. September, mit neuem Programm in die Kulturmühle. Die einzigartige Boygroup mit Frau bietet eine witzige und fesselnde Performance, bei der kein Auge trocken bleibt. Die beste Countryband Österreichs „Wicked Wildcats“ macht am Samstag, 10. Oktober, einen kurzweiligen Streifzug nach Wimsen. Und dies mit Augenzwinkern, Action, Humor und professionellem musikalischem Können.

Üblicherweise bringt die „Beach Boys Revival Band“ mit ihrem ansteckenden Charisma große Hallen überall in Europa zum Kochen. Am Samstag, 26. Oktober, präsentieren sie absolut authentisch und detailgetreu unzählige Hits der Beach Boys aus den wilden 60er Jahren.

Didi Schrade zieht sich zurück

Nach zwölf Jahren immer erfolgreicher Programmgestaltung macht sich Didi Schrade auf den Rückzug. Mit seinem Musikwissen, seinen weltweiten Beziehungen und dem organisatorischen Geschick hat er „für die Kultur auf dem Land“ deutliche Zeichen gesetzt. Gesucht wird ein kulturbeflissener Nachfolger zur Unterstützung mit Organisationsgeschick und viel Zeit für ein immenses Projekt.