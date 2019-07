„Hits for Kids“ startet in die Ferien

Seit 32 Jahren sorgt die Kolpingsfamilie Zwiefalten für Programm in den Ferien. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung – zum ersten Mal erfolgt die Anmeldung über die Homepage der Kolpingsfamilie. Unter www.kolping-zwiefalten.de sind auch Informationen und Hinweise zu finden. Eröffnet wurde das Ferienprogramm am vergangenen Freitag am Dobel-Spatz, es folgte der französische Nachmittag auf dem La Tessoualler Platz.

Zur Einstimmung wurde ein Frankreich-Quiz für zwei Mannschaften angeboten. Dabei staunten die Vertreter des Partnerschaftsvereins über die detaillierten Kenntnisse der Kinder. In 16 Fragen ging es um bedeutenden Personen, Flüsse, Städte, Museen, Allgemeinbildung und Geografie ebenso wie auch den deutsch-französischen Partnerschaftsverein. Ergänzend dazu musste Pantomimen erraten, Lieder gegurgelt und wie die Montagsmaler Begriffe entdeckt werden.

Die Einstimmung lief super und machte den Kindern richtig Freude. Und Hunger. Der wurde ganz auf französische Art mit einem Croissant gestillt. Danach es ging ans Spielen mit typisch und klassischen französischen Spielen: Boule und Palet.

Das Jeu de Palet ist ein Geschicklichkeitsspiel bei dem zwei Mannschaften versuchen, kleine runde Wurfscheiben so nah wie möglich an eine Maitre-Scheibe auf einem quadratischen Brett zu platzieren. In Frankreich wird auf vielen öffentlichen Plätzen Boule gespielt. Auch bei diesem Freizeit-Kugelspiel geht es darum, die eigene Kugel möglichst nahe an eine vorausgeworfene Kugel zu bringen.

Sechs Freunde der Partnerschaft halfen, den Kindern die richtigen Fertigkeiten nahe zu bringen. Zum fröhlichen Abschluss war in einigen Singspielen mit gegenseitigem Klatschen auch wieder Spaß und Geschicklichkeit gefragt. Noch sind keine reinen Gallier daraus geworfen, aber alle können schön das charmante „Voilà“.