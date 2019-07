Historischer Klinikspaziergang

Der Geschichtsverein Zwiefalten bietet am Mittwoch, 24. Juli, in Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Psychiatriemuseum einen historischen Klinikspaziergang an. Dieser verbindet die Klostergeschichte mit der Geschichte der „Königlich württembergischen Heil-und Pflegeanstalt“ bis zum heutigen Zentrum für Psychiatrie. Besichtigt werden auch Räumlichkeiten wie der Prälatursaal, der nicht immer zugänglich ist.

Der Rundgang bewegt sich in einem historischen Spannungsfeld, das davon geprägt ist, dass sich hier auf engstem Raum die große mit der lokalen Geschichte verband. Entsprechend bewegen sich die Themenfelder zwischen der benediktinischen Gründungsgeschichte des Klosters und der Geschichte nach der Säkularisation 1812, mithin der Gründung der ersten württembergischen Staatsirrenanstalt. Auch die Geschichte der Psychiatrie prägte seitdem den Ort und der Mord an psychisch Kranken und geistig Behinderten im Nationalsozialismus wird bei dem Rundgang nicht ausgespart.