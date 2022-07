Hinter den Alpen gleich links und zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Haben wir nach Süden den San Bernhardino hinter uns gelassen, geht es in die Poebene und wir riechen das Meer. Beim Hayinger Albverein diesmal nicht: Er lud in die Lombardei ein.

Dazu fuhr der Bus der 40 Wanderlustigen in die Valle Brembana, einer bis zum Hauptkamm der Bergamasker Alpen verzweigten Talschaft. Im Ort Branzi auf 870 m Höhe untergebracht, wanderten die Hayinger zwischen Comer See und Iseosee, zwischen Veltlin und Bergamo.

Viel zu kurbeln gab es für den Busfahrer und einige unerwartete Engstellen hatte der Reiseleiter im Gepäck. Der klangvolle Passo San Marco hielt atemberaubende Aussichten bereit. Wohlfühlwanderungen zwischen Blumenpracht, Bergseen und leichten Jöchern und eine sportliche Runde mit vielen fordernden Anstiegen füllten diesen Tag. Anderntags geriet die Gruppe bei der Überschreitung des Passo Tartano in einen „Mismatch“ von Abstiegsweg und dem theoretisch entgegenkommenden Aufstiegsweg aus dem Zielort Foppolo. Alle unterstützten einander, so dass alle 33 (!) dem Wanderführer vertrauend steil und weglos mehr oder weniger gezeichnet den richtigen Weg erreichten. Es folgte der Ruhetag…

Die Città Alta Bergamos mit Führung einer lebhaften Expertin fehlte auch nicht. Viel zu erzählen hatte Tosca de Rossi über die von den Bergamasken geliebte Basilika, den Dom und die Capella Colleoni sowie über die Beziehung Bergamos zu Venedig. Sie geizte nicht mit Einblicken über das Verhältnis von Kirche, Administration, Presse und Tourismus in ihrer Stadt. Wichtig: Das Stracciatella-Eis wurde in Bergamo erfunden.

Ausflüge führten zum Iseosee mit der Hochebene von Bossico und nach San Pellegrino Terme. Dort gefielen die Promenaden am Fluss Brembo, gesäumt von den Prachtbauten vergangener Zeiten.

Am Ende der Wanderungen verzeichneten einige der aufgesuchten Bars Umsatzrekorde, klar getrieben durch das „Birra Grande“. Am Hotspot Rifugio Due Laghi Gemelli war auch ohne die Hayinger viel los, als die Gruppe bei der 5-Seen-Runde dort rastete. An vielen Hängen gab es zahllose Goldregen zu sehen, deren Gelb mit dem Ginster vieler Berglichtungen konkurrierte.

Man sieht in den Tälern hauptsächlich Pkws aus Mailand, Brescia und Bergamo. „Wie seid Ihr auf unser Gebiet gekommen?“ wollte ein einheimischer Guide in einer Bar wissen. „Für die Lombardei hatten wir uns zunächst mit dem Comer See und und dem Veltlin beschäftigt…“