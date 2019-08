Helter Skelter trifft Dan Lucas

Die Schauspieler des Hayinger Naturtheaters räumen einen Abend die Bühne für ein Open Air der Band Helter Skelter. SB Entertainement freut sich am Freitag, 30. August, ab 20 Uhr, dass Dan Lucas, der Gewinner der SAT 1-Show „Voice Senior“, als Leadsänger bei der Band dabei ist. Die Veranstalter versprechen eine geniale Rocknacht. Die Classic-Rock-Band spielt die klassische Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts. Die sieben Musiker machen dies mit einer Perfektion und Spielfreude, die seinesgleichen sucht. Classic-Rock der späten 60er, 70er und Anfang 80er Jahre – 100 Prozent authentisch und in anspruchsvollster Qualität. Die Besucher erwartet „ nur das Beste vom Besten der Besten“ Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Deep Purple, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Uriah Heep, Yes, Eagles, CCR, Boston, Golden Earring, Foreigner, The Who, Cream, Neil Young geben sich in einem dreistündigen Konzert die Hand.