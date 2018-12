Helfer schulen sich für die Nachbarschaftshilfe

Seit 15 Jahren gibt es eine organisierte Nachbarschaftshilfe zur Unterstützung vorwiegend älterer Menschen in Hayingen. Seit zwei Jahren haben sich auch in Zwiefalten und Pfronstetten Freiwillige zusammengefunden für Hilfen als Dienst am Nächsten. Um entsprechende Kompetenzen zu erlangen, wurde in Hayingen eine Grundschulung von 30 Unterrichtsstunden angeboten, die von 16 Frauen und einem Mann absolviert wurden. Umfang und Inhalte der Ausbildung entsprachen den Richtlinien der Altenhilfefachberatung des Landkreises Reutlingen und der Alzheimer-Beratungsstelle des DRK-Kreisverbands Reutlingen.

Die Schulung wurde von Christel Meixner und Silvia Phleps abgehalten. Phlebs sagte, die Gruppe sei gut zusammengewachsen und habe bewundernswertes Engagement gezeigt. Einsatzleiterin Emma Petermann aus Zwiefalten fand die Schulung lehrreich und spannend. „Auch wurden viele Hinweise zur Förderung der selbständigen Hilfeleistung aller Art gegeben“, erklärte die Einsatzleiterin aus Hayingen, Gertrud Schädle.

Unterrichtsinhalte waren: die Veränderungen der menschlichen Bedürfnisse und Verluste im Alter. Basiswissen über geriatrische Krankheitsbilder, auch Herzinsuffizienz, Schlaganfall oder Demenz: Stadien der Erkrankung und Verhalten des Erkrankten, Umgang mit demenzkranken Menschen, Beschäftigung und Aktivierung, Situation pflegender Angehöriger. Rechtliche Rahmenbedingungen. In einem fünfstündigen Erste-Hilfe-Kurs lag der Schwerpunkt bei Erkennen und spontaner Hilfe bei plötzlich eintretenden Gesundheitsproblemen.

Beim Abschluss der Grundschulung überreichte Pfarrer Paul Zeller die Teilnahmebestätigungen an die freiwilligen Helfer. Er dankte den Mitarbeitern der Nachbarschaftshilfe für den Einsatz für Mitmenschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Konfession.

Zunehmend älter werden Menschen in der Gesellschaft sind häufig auf spezielle ärztliche Hilfe angewiesen. Dafür gibt es die Geriatrie, die sich mit den körperlichen, geistigen, funktionalen und sozialen Aspekten in der Versorgung von akuten und chronischen Krankheiten, der Rehabilitation und Prävention alter Patienten sowie deren spezieller Situation am Lebensende befasst. Pfarrer Zeller richtete einen Appell an alle Interessenten, richtete einen Aufruf an weitere Interessenten und bat um Meldungen an die örtlichen Einsatzleiterinnen, die auch gerne Auskünfte erteilen.

Ansprechpartner vor Ort

Die Nachbarschaftshilfe in Hayingen besteht derzeit aus sechs Helferinnen, einem Helfer plus der Einsatzleiterin Gertrud Schädle Telefon 07386/1302; in der Gemeinde Zwiefalten sind es zurzeit sieben Helferinnen. Die Einsatzleitung ist bei Emma Petermann, Telefon 07373/604. In Pfronstetten stehen eine Helferin und Einsatzleiterin Elke Lehner, Telefon: 07373/915 4140 zur Vefügung..

Die Nachbarschaftshilfegruppen sind Mitglied bei „ Zukunft Familie e.V.“ – einem Fachverband Familienpflege und Nachbarschaftshilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Einsatz der Helfer erfolgt stundenweise nach Absprache gegen eine Aufwandsentschädigung von 10,50 Euro je Stunde. Träger der Nachbarschaftshilfe ist die jeweils örtliche Kirchengemeinde.