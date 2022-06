Hayinger Chor beim Deutschen Chorfest in Leipzig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem das Deutsche Chorfest in Leipzig um zwei Jahre verlegt wurde und dieses Jahr endlich stattfinden konnte, freute sich der Chor umso mehr und konnte endlich mit dem Dirigenten Manfred Zmeck und einer kleineren Besetzung von fünfzehn Sängerinnen und einem Sänger nach Leipzig aufbrechen.

Unser Organisations-Team Biggi Weißing-Bross und Inge Renner brachten uns mit ihrer charmanten Art und Weise die Geschichte von Leipzig näher. Die beiden unterteilten die Stadtführung so gekonnt, dass wir zwischendurch auch kurzfristig den Chören lauschen konnten oder – ganz wichtig – eine Pause einlegen konnten.

An zwei Abenden besuchten wir die Open-Air-Konzerte auf dem Marktplatz von „Slixxs“ und „basta“. Gemeinsam besuchten wir auch, die gemeinsam ausgesuchten und für uns interessanten Tageskonzerte. Zwischendurch probte der Chor, um für den Auftritt am Samstag im „Felsenkeller“ gewappnet zu sein. Bei der öffentlichen Probe des „Thomanerchores Leipzig“ und des „Gesandhausorchesters“, das in der Thomaskirche stattfand, durften wir ebenfalls dabei sein.

Dann war es soweit. Unser Auftritt stand bevor und die Aufregung stieg.

Im „Felsenkeller“ angekommen durften wir uns auf der Bühne formieren. Wir begannen mit „California dreaming“, „Alles nur geklaut“ das unsere Inge auf „Singen nicht erlaubt“ neu getextet hat, „Every breath you take“ „The sound of silence“ sowie „Komm halte Schritt“, um auf unser Projekt „Unsere Stadt in 100 Jahren“ hinzuweisen. Vor großem Publikum und begeistertem Applaus konnten wir diesen Auftritt als Erfolg werten.

Am Samstagabend besuchten wir kurzfristig noch die zwei A-capella-Bands „Quintense“ aus Leipzig und „Anders“ aus Freiburg. Diese waren ein echtes Hörvergnügen.

Abends ließen wir gemeinsam bei einem Bier oder Wein und Gesang die Tage ausklingen.

Am Sonntag kam der Chor nach einem unvergesslichen, herrlichen, harmonischen, gefestigten, glücklichen, verlängerten Wochenende mit vielen neuen Eindrücken nach Hayingen zurück. Dieses Deutsche Chorfest in Leipzig wird uns noch lange in allerbester Erinnerung bleiben.