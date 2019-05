Hay-fidelity ist beim großen Fest mittendrin

Vom 30. Mai bis 2. Juni findet in Heilbronn das 41. Chorfest des Schwäbischen Chorverbandes statt. Rund 7000 Sängerinnen und Sänger, Orchester- und Bandmitglieder werden erwartet. Die Teilnehmenden singen und musizieren an den vier Tagen in rund 300 Einzelveranstaltungen in der Innenstadt und auf der Bundesgartenschau. 2019 steht das Chorfest unter dem Motto „Stadt.Chor.Natur“. Der Chor Hay-fidelity aus Hayingen hat einen Auftritt.

Der Chor Hay-fidelity fährt am Samstag mit dem Bus nach Heilbronn und kommt am Sonntagabend mit neuen musikalischen Eindrücken zurück. Am Samstag, 1. Juni, um 14.30 Uhr tritt der Chor auf der Fährlebühne (Bundesgartenschau-Areal) auf. Insgesamt haben sich rund 190 Chöre aus dem Schwäbischen Chorverband und angrenzenden Verbänden als Mitwirkende angemeldet. Diese werden sich in Kurzauftritten auf offenen Bühnen und in öffentlichen Konzertsälen präsentieren. In den über 15 Highlight-Konzerten zeigt der Schwäbische Chorverband darüber hinaus exemplarisch die Vielfalt und Innovationskraft der Chorszene. Unter anderem werden die SWR Big Band mit einem Projektchor, die Vokalband Unduzo und der Entertainer und Musiker Götz Alsmann beim Chorfest zu Gast sein.

Zahlreiche Projekte finden auch in Zusammenarbeit mit weiteren Heilbronner Partnern statt, so das interkulturelle Konzert „Klänge der Welt“, das gemeinsame Kinderliedersingen mit Kindergärten und der Langen Nacht der Musik bei Heilbronner Gastronomen und Einzelhändlern. Der Schwäbische Chorverband veranstaltet alle zehn Jahre sein großes Chorfest.