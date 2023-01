Häsabstauben in Zwiefalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. Janaur findet ab 15.00 Uhr das traditionelle Häsabstauben und damit die offizielle Eröffnung der Narrenzunft Rälle Zwiefalten im Gasthaus Mohren in Baach statt. Beim Häsabstauben stehen vor allem die Kinder (Narrensamen) im Mittelpunkt, die zusammen mit Zunftmeister Jochen Fundel in einer kleinen Zeremonie alle vier Masken (Rälle, Hansel, Gockel, Bär) abstauben und zum Leben erwecken. Dabei wird für jede Maske ein eigenes Liedstück gesungen und natürlich kommt anschließend der gemütliche Teil auch nicht zu kurz. Traditionell bekommen die Kinder eine Portion Pommes Frites und die erwachsenen Narren freuen sich über eine Feuerzangenbowle.

Zunftmeister Fundel freut sich besonders, dass sich sowohl Bürgermeisterin Alexandra Hepp als auch der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfingen (CDU) angekündigt haben.