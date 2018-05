Haarspenden für die Therapie von kranken Kindern

Boris Aierstock, Obermeister der Friseurinnung im Kreis Biberach, hat ein Herz für Kinder. Der Zwiefalter weiß, dass an der Universitätskinderklinik in Ulm zahlreiche Kinder und Jugendliche in Behandlung sind, die aufgrund ihrer schweren und chronischen Erkrankungen einen Großteil ihrer Kindheit im Krankenhaus verbringen müssen. Der Alltag wird oft in der Kunsttherapie mit Malen, Fantasiereisen und Entspannungsübungen verarbeitet und entlastet ein Stück weit auch die Angehörigen.

Die Friseurinnungen Biberach und Ulm möchten diesen psychologischen Aspekt für den Heilungserfolg der Kinder unterstützen und sorgen dafür, dass mittels Haarspenden Farben, Papier, Leinwände und andere Arbeitsmaterialien für die Kinderklinik angeschafft werden können.

In den Friseurgeschäften von Boris Aierstock in Zwiefalten und Biberach wird für die Spende von langen, ungefärbten Haaren geworben. Und einige Kundinnen fühlten sich schon angesprochen. Auch Alexandra Gresham erklärte sich spontan bereit zu helfen. Die 22-jährige Zwiefalterin, die in Würzburg studiert, zögerte keinen Moment und meldet sich im Friseursalon.

40 Zentimeter Haare sind ab

Lange Haare waren bisher ihr ganzer Stolz, noch nie hatte sie einen Kurzhaarschnitt gewünscht. Friseur Aierstock kämmte die prächtigen Haare noch einmal aus, Alexandra Gresham nickte mit dem Kopf und mit kräftigen Scherenschnitten kürzte der Friseurmeister die Haarpracht. Zusammengebunden ergab sich ein stolzes Haarbündel mit 40 Zentimeter langen Haaren.

Zusammen mit drei bereits vorhandenen Haarbüscheln werden die Haare in Kürze weitergeleitet an die Perückenfabrikation und daraus in der Folge eine beachtliche Spende an die Universitätskinderklinik Ulm übergeben.

„Mein neuer Haarschnitt gefällt mir sehr gut“, sagt die junge Frau auch noch am Abend nach dem Haarschnitt. Sie freute sich über ihre gute Tat zum Wohl der kranken Kinder. Boris Aierstock ist dankbar für weitere Haarspenden, die er gerne weitergibt zur Hilfe für schwerkranke Kinder.