Höhepunkte im Höhenfreibad

Das sommerliche Wetter der vergangenen Wochen hat dem Zwiefalter Höhenfreibad bislang eine wunderbare Schwimmbadsaison beschert. Dabei ist das Freibad nicht nur ein Ort für Sport und Spaß, sondern auch wichtig für Kommunikation und Zusammenhalt. Egal ob jung oder alt – im Freibad bietet sich immer Gelegenheit für ein Spiel, einen Plausch oder auch für einen Besuch im Kiosk. Dort kann man den Tag ausklingen lassen und den Feierabend mit Münsterblick genießen. In den nächsten Wochen erwartet die Besucher zusätzlich folgende Sommer-Highlights im Freibad:

Schwimmkurse der DLRG: Die DLRG bietet Einzel- und Gruppenunterricht für Kinder und Erwachsene, dabei sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Der Unterricht wird individuell abgestimmt und findet immer donnerstags ab 18 Uhr statt. Anmeldung unter: schwimmen@zwiefalten.dlrg.de

Wasserball für Schwimmer: Immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr wird bei der DLRG Wasserball gespielt. Wer Lust hat, kann einfach kommen und mitmachen.

Yoga mit Rose Rother: Ein großer Erfolg sind die Yoga-Kurse alle zwei Wochen. Yoga findet immer dienstags und mittwochs ab 9.30 Uhr bei guter Witterung statt. Mitzubringen sind nur gute Laune, bequeme Kleidung und ein Handtuch. Nach dem Kurs besteht jeweils die Möglichkeit, Aquajogging unter Anleitung auszuprobieren. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die nächsten Termine sind am 16. und 17. Juli.

„Töne versenken“ mit der Musikkapelle: Am Mittwoch, 17. Juli, erwartet die Freibadbesucher ab 19 Uhr eine erfrischende, musikalische Veranstaltung des Bläserteams und der Jugendmusikkapelle Zwiefalten im und am Wasser.

Sommerkino im Freibad: Die Schwimmbadfreunde haben wieder zwei unterhaltsame Filme für das Sommerkino vorbereitet. Der Kiosk hat an beiden Abenden ebenfalls geöffnet. Am Donnerstag, 1. August, ist der Film „100 Dinge“ mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer zu sehen. In der Komödie gehen zwei Kumpels eine folgenreiche Wette ein: Für 100 Tage wollen sie auf ihr gesamtes Hab und Gut verzichten. Für beide Hauptdarsteller und den Zuschauer stellt sich die Frage: Was braucht man eigentlich wirklich im Leben? Am Freitag, 2. August, steht dann „Mamma Mia 2 : Here we go again“ auf dem Programm. In diesem Film unternehmen die Zuschauer eine Zeitreise in die wilden Siebziger, genießen die tolle Musik von Abba und hoffen mit der Hauptdarstellerin, dass sie die große Liebe findet. Der Filmstart ist jeweils gegen 21 Uhr geplant. Weitere Informationen folgen. Bei schlechter Witterung wird ein Hinweis auf der Homepage der Gemeinde Zwiefalten auf www.zwiefalten.de aufgenommen.

Spiel und Spaß im Freibad: Am Mittwoch, 14. August, (Ausweichtermin Freitag, 16. August) veranstaltet die Kolpingfamilie mit dem DLRG im Rahmen des Sommerferienprogramms einen lustigen Nachmittag. Genaue Informationen ergeben sich aus dem Sommerferienprogramm; hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Nachtschwimmen: Die Betreiberfirma „Aquafun“ bietet wie in den vergangenen Jahren Nachtschwimmen im illuminierten Schwimmbecken an. Die Termine sind witterungsabhängig und werden kurzfristig bekannt gegeben.

Auch über das Programm hinaus versuchen die Schwimmbadfreunde, das Höhenfreibad noch attraktiver zu gestalten. In den vergangenen Wochen haben sie etwa den Bereich rund um das Schwimmerbecken bei der Holzliege mit Blumen bepflanzt. Für alle Leseratten gibt es zudem im überdachten Bereich neben der Kasse ein Bücher- und Zeitschriftenregal zum Ausleihen und Tauschen. Dort ist außerdem ein Wäscheständer mit den textilen Fundsachen aufgestellt.