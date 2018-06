Gute Musik macht gute Laune

Der Förderkreis Wimsener Mühle hat für sein Sommerprogramm Musiker der Spitzenklasse und -Bands gewinnen können. „Wer hätte jemals gedacht, dass in Wimsen musikalische Angebote von solchem Niveau angeboten werden“, sagte Didi Schrade bei der Vorstellung des Programms. Aus über 150 Anfragen hat Schrade zehn erlesene Gruppen ausgewählt, die sich im Lauf des Jahres in Wimsen präsentieren.

Den Anfang machen am Samstag, 8. April, „Chris Jagger & The Kronies“. Zum fünftenMal gastiert Jagger in der Mühle, diesmal mit einer Band britischer Spitzenmusiker mit einer musikalischen Bandbreite vom Blues über Folk und Cajun bis hin zum Rock. Swing-, Blues- und Boogie-Melodien spielen „The Ballroomshakers“, wenn sie am Samstag, 22. April, auftreten. Mit dabei ist die US-amerikanische Sängerin Donniele Graves, welche die schwarze Musik der Nachkriegszeit auf die Bühne bringt, authentisch und im Glamour der 50er Jahre. Am Samstag, 6. Mai, tritt die Gruppe „Bell Book & Candle“ auf, die mit ihrer ersten Single „Rescue Me“ einen internationalen Megahit landeten und anschließend sechs weitere Alben auflegten.

„The Cashbags“, ein Quintett, das in Klang und Erscheinungsbild eins zu eins am Freitag, 2. Juni, eine mitreißende Show mit Popsongs des berühmten Vorbilds Johnny Cash als American Recordings zelebriert. Unvergessen ist der überragende Auftritt der Gruppe im Jahr 2013. „Wiedersehen macht Freude“ heißt es auch am Freitag, 23. Juni, mit Alfons, dem Kulturreporter der ARD, mit seinem bisher persönlichsten Programm. Alfons bietet eine warmherzige Mischung aus Kabarett, Theater, Comedy mit poetischen Momenten.

Beim Rock-Sommerfest in Wimsen am Samstag, 15. Juli, tritt eine der führenden Partybands – „The Gipsys“ – auf: Virtuose Musiker auf höchstem Niveau, die aktuelle Chart-Breaker, Soulklassiker, aber auch Oldies auf die Bühne bringen. Vom Sonntag 30. Juli, bis Sonntag, 13. August, heißt es „Aufgetischt“ mit einer Kunstausstellung im Fischformat. Vernissage ist am 30. Juli, 17 Uhr. Künstler aus der Region und aus Rheinland-Pfalz näheren sich in ihren Arbeiten dem scheinbar bekannten Wesen Fisch.

Soundtrack kultiger Filme

„The Fabulous Mezcaleros“, fünf Vollblutmusiker und begnadete Entertainer, bieten am Samstag, 9. September, einen belebenden und Cocktail aus lateinamerikanischen Rhythmen, Oldies und Soundtracks kultiger Kinofilme. Am Freitag, 22. September, folgt eine Granaten-Show mit „Bliss“ in einer A-cappella-Sensation voller Witz, Charme und beeindruckenden Songarrangements.

„Boppin’B“ – die deutsche Rockabilly-Band wird am Samstag, 7. Oktober, mit ihrer Interpretation des Rock’n’Roll die Bühne in Wimsen rocken. Auf vielfältigen Wunsch des Publikums wird am Samstag, 21. Oktober, die „Crème de la crème der deutschen Bluesszene“ sich die Ehre geben und das Wimsener Publikum verwöhnen. Abi Wallenstein, Georg Schroeter, Marc Breitfelder und Torsten Zwingenberger werden mitreißenden Blues & Boogie anbieten.

Ein gutes Beispiel für die Umsetzung einer tollen Idee erzählte Didi Schrade: Ein Gast aus Celle in Niedersachsen hatte sich bei ihm gemeldet und ein Programm angefordert. Zusammen mit einem Freundeskreis möchte er sein Wanderprogramm in der Region um Wimsen nach dem Kulturprogramm 2017 organisieren und freut sich auf tolle Tage auf der Schwäbischen Alb.

„Gut fürs Haus, schön für die Region“, fasste Robert Riehle, der Vorsitzende des Förderkreises Wimsener Mühle, seine ersten Eindrücke zum Programm 2017 zusammen. Gemeinsam mit Hubertus-Jörg Riedlinger freute er sich, dass in dem herrlichen Ambiente in Wimsen, vielfach verknüpft mit Einkehr und Wanderungen ein anspruchsvolles Kunstprogramm verwirklicht werden kann. 10000 Flyer werden in den nächsten Tagen bei den Gemeinden, Tourismusämtern und an den bekannten Ausgabestellen zur Verfügung stehen.

Ab 1. März sind Karten im Vorverkauf erhältlich, unter anderem im Stadt-Center Hayingen, Telefon 07386/97112 oder stadt-center@t-online.de.