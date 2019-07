Gute Gemeinschaft, gute Ergebnisse

Bei einer festlichen Abschlussfeier haben 37 Schüler der Zwiefalter Münsterschule am Freitagabend ihre Zeugnisse in Empfang genommen. 20 der Schülerinnen und Schüler erhielten zudem einen Preis oder eine Belobigung.

Beim feierlichen Beginn zogen neun Hauptschüler und 28 Realschüler festlich gekleidet in die Rentalhalle ein. Die Schülersprecherinnen Sophie Betz und Jule Müller begrüßten die Besucher und wünschten einen unvergesslichen Abend.

Konrektorin Monika Meng-Schwaibold überbrachte in ihrer Rede gleich die wichtigste Botschaft: „Alle Schüler haben bestanden“. Mit einem Globus in den Armen kam der Konrektorin die Schulzeit wie ein riesengroßes Quiz vor. Auf die Frage nach dem am häufigsten verwendeten Wort in der Schulzeit wurde „Warum“ ausgewählt. Ihre Empfehlung an die Schüler: „Verwendet lieber ,darum’ – und setzt eigene Fragen und eigene Antworten entgegen!“ Mehrfach betonte Monika Meng-Schwaibold an die Schülerinnen und Schüler gewandt: „Wir werden euch vermissen!“

Bürgermeister Matthias Henne gratulierte den Schulabgängern und teilte die Erleichterung und Freude der Schüler bei ihrem Abschied vom vertrauten Alltag. Henne rief ihnen zu: „Bleibt euch selber treu.“ Er wünschte ihnen weiter viel Erfolg und empfahl ihnen „weiter begeisterungsfähig zu bleiben“.

Traumnote für Carina Baumann

Bei der Übergabe der Zeugnisse bekamen die Schüler viel Beifall und Dank für tolle Leistungen. Unter der Federführung von Konrektorin Meng-Schwaibold wirkten bei den Hauptschülern Klassenlehrer Jürgen Kuhn und bei den Realschülern Klassenlehrerin Carina Baumann mit. Mit der Traumnote 1,0 erzielte Judith Haiß ein Topergebnis, gefolgt von Hannes Ott mit einem Durchschnitt von 1,1.

Alle Schüler bekamen als Abschiedsgeschenk einen Stick mit dem Logo der Schule. Für die künftige berufliche Laufbahn haben die Schülerinnen und Schüler sehr differenzierte Ausbildungswege gewählt: Das Spektrum reicht vom Augenoptiker bis zum Zimmerer. 13 Schülerinnen und Schüler werden sich in verschiedenen Schulen weiter qualifizieren.

Die Elternvertreter Andrea Gruik, Luzia Burgmaier und Carmen Geiselhart teilten sich ihre Ansprache auf unter dem Motto: „Der eine hat sich durchgequält, der andere tat sich leichter. Am Ende aber immer zählt ein Abschluss, ein erreichter“. Sie erinnerten gemeinsam an „ein schönes Miteinander in all den Jahren“. Für den weiteren Lebensweg sprachen sie gute Wünsche aus und empfahlen Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen - mit Zuversicht, Tatkraft und Zufriedenheit. Gerne gaben sie zu: „Wir sind sehr stolz auf Euch!“

Nach einer Pause spielte die Schulband auf und begeisterte alle Besucher. Mit tosendem Beifall wurden Sophie Betz und Judith Haiß bei ihrem letzten Auftritt von der Schulband verabschiedet.

Positive Seiten

Im Wechsel trugen die Klassenlehrer Carina Baumann und Jürgen Kuhn ihre Beiträge vor und präsentierten dabei viele positive Seiten: große Hilfsbereitschaft, gute Zusammenarbeit mit Lehrern, Kompetenzen und Frustrationstoleranz. In interessanten Quizspielen wurden die Lehrer befragt nach Besonderheiten der Schüler. Trotz der einen oder anderen Stichelei überwog in allen Beurteilungen die gute Klassengemeinschaft deutlich. Am Schluss bekamen Lehrer, Elternsprecher und Mitarbeiter nette und originelle Geschenke.

Für die Schülermitverantwortung sprachen die Lehrerinnen Monika Baumann und Marina Stumm herzlichen Dank aus für besonders aktive und wichtige Mitarbeit.

Preise und Belobigungen

20 Schülerinnen und Schüler bekamen bei der Abschlussfeier Auszeichnungen überreicht, das heißt, mehr als die Hälfte der 37 Schülerinnen und Schüler wurden ausgezeichnet:

Preise bekamen in der Klasse H9: Selina Pangerl.

In der Klasse R10: Judith Haiß, Hannes Ott, Marcel Hasselberg, Pius Rehm, Sophie Betz, Jule Müller, Pia Brandmaier, Frank Bart, Lara Kruske, Julia Bachmann.

Belobigungen wurden überreicht an:

Klasse H9: Julius Aumüller, Andreas Schneider, Elias Burgmaier, Michelle Moll.

Klasse R10: Moses Knöll, Andreas Rudolf, Enya-Anastasia Velvic, Lara Kleiner, Fabian Scherb.

Judith Haiß, Sophie Betz, Jule Müller und Lara Kruske erhielten für besondere Aktivitäten Sozialpreise.