Gulasch-Schießen zum Jubiläum

Am Samstag war Schützenfest beim Schützenverein Zwiefalten im Altental. 35 fleißige Helfer des Vereins hatten tagelange Vorbereitungen getroffen, um den Gästen und befreundeten Schützen nette Stunden zu bereiten. Vielleicht war das Wetter zu schön, der Besuch jedenfalls ließ etwas zu wünschen übrig.

Von 10 bis 14 Uhr konnten die Kleinkaliberschützen Serien schießen. Wer 100 Ringe erreicht hatte, der bekam dafür eine originelle Portion Gulasch aus der Gulaschkanone. Das besondere daran war, dass der Gulasch mit Kartoffeln und viel Soße in einem ausgehöhlten kleinen Brotlaib serviert wurde. Die beiden Köche Jan Gritzmüller und Bernd Schneider hatten gute Arbeit geleistet.

Ab 14 Uhr startete das Demo-Schießen „Pistole“. In der Schießhalle und auf dem Weg am Schützenhaus – der gut abgesperrt war – konnten sich Aktive und Interessierte beim Königsschießen „Bogen“ beschäftigen. Bogen-Schießleiter Alexander Heusel führte zusammen mit einigen Bogenschützen-Anfängern in die Technik ein und leitete das Königsschießen.

An schattigen Plätzchen wurden Kuchen und Kaffee angeboten. Bei einer Tombola konnten wertvolle Preise gewonnen werden und für Kinder und Jugendliche waren etliche Spielstationen aufgebaut, die rege in Anspruch genommen wurden.

Gegen 17 Uhr lief der Kolping-Fanfarenzug ein und eröffnete die Siegerehrung mit schmissigen Musikstücken. Oberschützenmeister Samuel Fischer freute sich über den Jubiläumstag für die Schützen und bedankte sich für die vielfältige Unterstützung.

Ralf Würth trifft am Besten

Unter dem Beifall der Besucher konnten die drei Gewinner des Königsschießens „Bogen“ Preise und Glückwünsche entgegen nehmen: Platz eins erreichte Ralf Würth, auf den zweiten Platz kam Timo Fritzsche und Gerhard Lier, der langjährige Bogenschießleiter, freute sich über den dritten Platz.

Mit weiteren Musikstücken brachten die Mitglieder des Fanfarenzuges Stimmung ins Altental und leiteten den abendlichen Programmteil ein.

Beim Festabend trat dann King Ralf auf und erfreute die Besucher mit seinen Lieblingsmelodien in „Accoustic Rock“.