Grundschule Zwiefalten organisiert Klimaschutztage

Am letzten Schultag des vergangenen Schuljahres kam in der Grundschule Zwiefalten die Idee auf, dass sich die Schule an der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ beteiligen sollte. Fridays for Future ist eine globale soziale Bewegung, die sich – initiiert durch die Gründerin Greta Thunberg – und fortgesetzt durch Schüler und Studenten für möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen einsetzt.

In der Münsterschule wurden wichtige Fragestellungen gesammelt und für die Grundschule Zwiefalten drei Projekttage organisiert. Grundlage dafür war ein Fragebogen, mit dem die Themen von großem Interesse der Schüler abgefragt wurden. Elke Albeck stellte die Aufgaben und Möglichkeiten zusammen: Kleidung, Mobilität, Plastikmüll und Energie. Schon im Lauf des Jahres hatte Anna Schleinitz von der Klimaschutzagentur Reutlingen in der Grundschule einzelne Themen des Klimawandels behandelt. Sie sorgte beim Thema „Energie“ für gute Vorschläge in der Praxis und viel Informationen. Neben dem Bau von Solarbooten wird auch mit Legosteinen eine „Stadt der Zukunft“ gebaut. Beim Begang des Schulhauses werden Energieeinsparmöglichkeiten dokumentiert.

Beim Thema „Kleidung“ betreute Sandra Nille eine Gruppe. Im Rahmen des Projekts wird eine Kleidertauschbörse durchgeführt. Das Thema „Mobilität“ moderiert Attila Eberle. Die aktuelle unbefriedigende Situation im Schülertransport wird aufgearbeitet. Bei einer Aktion „ohne Auto der Eltern“ werden Kindermeilen gesammelt.

Lisa Sprißler übernimmt die Gruppe „Plastikmüll“. Vorab gibt es vielfältige Informationen. Alte T-Shirts werden in Stofftaschen verwandelt. Am Samstag in verschiedenen Läden Kunden auf Plastiktüten angesprochen und Stofftaschen verschenkt. An mehreren Stellen im Ort wurde am Freitag Müll gesammelt und dabei über Müllsortierung diskutiert.

Umweltbewusstsein schaffen

Am Donnerstag präsentierte der Entertainer Jo Brösele eine von ihm selbst entwickelte rasante Umwelt-Show. Auf witzige und unterhaltsame Weise wurde den Kindern Umweltbewusstsein nahe gebracht. Viele Beispiele zur Vermeidung von Müll wurden dabei diskutiert. Die Kinder beteiligten sich begeistert. Beim Finale wurde der „Müllboogie“ vorgetragen, dazu bekamen die Kinder und Lehrer Joghurtbecher, Abfalleimer, Waschmittelflaschen und vieles mehr und stimmten gewaltig auf die Müllvermeidung ein. Jo Brösele hatte zuvor schon mit einigen Mülleimern Musik gemacht.

Die Kinder der Grundschule Zwiefalten werden sich durch eine besondere Aktion für den Klimaschutz engagieren. Es wurde vorgeschlagen, das Klima durch weltweit massive Aufforstungen einigermaßen zu stabilisieren. Die Zwiefalter Schüler werden im Herbst 1000 Bäume pflanzen. Nach einem Gespräch mit Revierförsterin Nicole Volk sollen damit schadhafte Waldgebiete durch Mischwaldkulturen rekultiviert werden.

Die Schülermitverwaltung der Münsterschule ruft zu diesem Zweck zu Spenden für dieses Schulprojekt auf. Mit einer Spendensumme von 1500 Euro könnten auf diese Weise mindestens 1000 Bäume gekauft werden. Die Pflanzung soll voraussichtlich im November bei entsprechender Witterung vorgenommen werden.