Großes Interesse an kreativem Tun

Traumhaft schönes Wetter war am Wochenende der „offenen Werkstatt“ von Susanne Lukàcs-Ringel in Mörsingen beschert. Es lockte sowohl am Samstag, wie am Sonntag viele an hochwertigem Kunsthandwerk Interessierte hoch auf den Berg zum Holzbrandofen.

Ob Keramik, textile Besonderheiten, Holz in seltener Schönheit, oder Schmuck, hier schlugen viele Herzen höher. Die Kinder freuten sich an kreativem Tun, töpferten oder glasierten. Überdies musste niemand hungrig von dannen ziehen, da die Verköstigung wie gewohnt exklusiv war.

Still wurde es, als ein Blockflöten-Ensemble die Grünanlage mit Klängen erfüllte. Als Überraschung war sogar ein Alphorn zu hören.