Große Resonanzu auf „Offene Werkstatt“ in Mörsingen

Strahlend blauer Himmel lag am Wochenende über Mörsingen und mit ihm strahlten all jene, die sich an der „offenen Werkstatt“ von Susanne Lukács-Ringel freuten. Sie selber gehörte dazu und alle anderen, die mit ihr außergewöhnliches Kunsthandwerk präsentierten. Vor allem aber waren es die vielen Menschen, die zum Teil von weither angereist kamen, um dies alles zu erleben.

Die besondere Atmosphäre hoch oben auf dem Berg mit weitem Blick in die Landschaft wird als besonders empfunden und die Freundlichkeit der Menschen, die sich dort treffen und miteinander ins Gespräch kommen – egal, ob sie sich vorher kannten oder völlig fremd waren. Da ist das Ehepaar aus Gerstetten, das seine Goldene Hochzeit bereits gefeiert hat. Susanne Lukács Ringel hat es bei einem Töpfermarkt in Diessen am Ammersee kennen gelernt. Die Neugierde auf den Holzbrandofen hat den Hobby-Töpfer auf die Alb geführt. Und er wird nicht enttäuscht.

Ein Hinweisschild hat eine Frau vor einigen Jahren zufällig zur „offenen Werkstatt“ geführt und seither lässt sie sich dieses Ereignis nicht mehr entgehen. Ganz spontan zu einer Stippvisite in Mörsingen hat sich ein Ehepaar aus Nürtingen entschlossen. Als die Frau am Samstag bei einer Bank in Zwiefalten noch Geld abhob, entdeckte sie den Flyer. Eine Holzschale von Uli Traub hat es den beiden angetan.

Über eine 95-jährige Frau aus Reutlingen freute sich Gastgeberin Lukács-Ringel genauso, wie über die vielen ehemaligen Töpferkurs-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen, die sie besuchten und von dem Aufenthalt bei ihr schwärmten. Tipps wurden eingeholt und gegeben und neue Treffen verabredet. Es war ein Kommen und Gehen und so manches „wunderschön“ war zu hören und das an allen Ständen, ob in den kleinen und größeren Gebäuden unter Dach oder im Freien. Wer sich im einstigen kleinen Schuppen und jetzigen attraktiven Ausstellungsraum auf die Galerie wagte, dem wurde die Entwicklung der Arbeiten der inzwischen preisgekrönten Keramikerin Susanne Lukács-Ringel offenbar – „Von den Anfängen bis zum Holzbrand“.

Man konnte sich stärken; die Kinder hatten viel Freiraum und waren auch kreativ –sei es beim Glasieren und Brennen von Raku-Schalen oder beim Drehen an der Töpferscheibe. Es hat einfach alles gepasst, bei der „offenen Werkstatt“, die mit den „offenen Herzen“ punktet, mit denen jeder Besucher empfangen wird.