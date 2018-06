Am Sonntag, 24. Juni, 10.30 Uhr, laden die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Zwiefalten/Hayingen und die Kirchengemeinde Mundigen zum Gottesdienst im Grünen nach Wimsen ein. Pfarrer Roland Albeck (Zwiefalten) wird über den Johannistag (Sonnwendfeier) predigen. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Musikkapelle Erisdorf, unter der Leitung von Helmut Koller, begleitet.

Der Gottesdienst findet gegenüber der Gaststätte Friedrichshöhle an der Grillstelle statt. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt. Bei schlechtem Wetter lädt Gastgeber Daniel Tress in die Wimsener Mühle, direkt neben der Gaststätte, ein. Parkmöglichkeiten gibt es in ausreichender Zahl. Auch für Rollstuhlfahrer ist der Platz gut erreichbar.