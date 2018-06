Mehrere Glatteisunfälle haben sich am Donnerstagmorgen im Kreis Reutlingen, speziell auf der Albhochfläche ereignet. Zwei Frauen erlitten schwere Verletzungen, weitere Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und vier Fahrzeuge mussten nach Überschlägen geborgen werden. Ursache war plötzlich überfrierende Reifglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit der Autofahrer an die glatten Straßenverhältnisse. Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der B 312 zwischen Tigerfeld und Pfronstetten. Die Fahrerinnen der beiden beteiligten Autos wurden bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Bundesstraße in Richtung Pfronstetten und geriet auf der glatten Straße ins Schleudern. Sie prallte frontal gegen den entgegenkommenden VW einer 44-Jährigen. Die ältere Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallverursacherin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 44-Jährige kam mit einem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 13000 Euro. Die B 312 musste bis 11.15 Uhr zur Unfallaufnahme und wegen Abbindens ausgelaufener Betriebsstoffe voll gesperrt bleiben.

Kurz nach sieben Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fiat Panda die Gemeindeverbindungsstraße von Meidelstetten in Richtung Engstingen. In einer leichten Rechtskurve kam er auf der gefrorenen Fahrbahn ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Kurz nach 8.30 Uhr überschlug sich der Mazda einer 25-Jährigen, die auf der B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Ehingen unterwegs war. Zwischen Bremelau und Frankenhofen geriet die junge Frau bei plötzlich auftretender Reifglätte ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto landete nach dem Überschlag wieder auf den Rädern. Die Fahrerin erlitt keine Verletzungen. An dem älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zu einem witterungsbedingten Auffahrunfall kam es gegen 8.45 Uhr auf der B 313 zwischen Trochtelfingen und Engstingen. Auf Höhe Haid musste ein 77-jähriger VW Golflenker abbremsen. Ein nachfolgender 51-jähriger Lenker eines Kleintransporters wollte ebenfalls abbremsen, konnte aber auf der erfrorenen Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten und rutschte in den Pkw. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt zirka 11000 Euro.