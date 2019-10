Glanzvolles Konzert mit Gänsehaut-Gefühl

„Die Aufführung des Requiems von Pater Ernest Weinrauch und des Offertoriums von Pater Isfrid Kayser im Münster war ein glanzvoller kultureller Höhepunkt des Jahres, der weit über unsere Gemeinde hinaus strahlte“, kommentierte der Vorsitzende des veranstaltenden Geschichtsvereins Zwiefalten, Hubertus-Jörg Riedlinger, das Konzert am Sonntag in seinem Dank an alle daran Beteiligten.

Und wahrhaft, Gänsehaut-Feeling war angesagt bei den geistlichen Klängen, die zur Nachmittagsstunde den Raum des Zwiefalter Münsters erfüllten. Mehr als 70 Sänger und Sängerinnen und Musiker folgten auf der Empore dem Dirigat von Jörg Sommer, unter ihnen 15 Frauen und Männer aus der Partnergemeinde La Tessoualle, die zweimal 1000 Kilometer Fahrt zurück legten, um an diesem Ereignis teilzunehmen. Stark vertreten im Chor ist der Raum Riedlingen und die Streicher gehören zumeist dem Kammerorchester in der Donaustadt an. Vorbereitet wurde ihr einfühlsames Spiel von Stefan Hatvani, ergänzt um die durchdringenden reinen Töne der Bläser und die aufwühlenden Paukenschläge. Glanzvoll intonierten die vier Solisten ihre Partien: Jeannette Bühler mit strahlendem Sopran, Anne Greiling, die ganz kurzfristig für die erkrankte Sabine Schilling eingesprungen war, der Tenor Johannes Petz mit warmem Timbre, Siegfried Laukner mit ausdrucksstarker Bass-Stimme.

Im siebten Weinrauch-Konzert am Sonntag wurde erstmals neben dem Barock-Komponisten, der im Kloster Zwiefalten lebte und wirkte, ein zweiter gewürdigt und zwar Isfrid Kayser, dessen Wirkungsstätte das Kloster Marchtal war. Von ihm wurde das Offertorium I. De Beata Maria Virgine aufgeführt, eine Ehrerbietung an die Gottesmutter Maria. Das Requiem von Ernest Weinrauch war bereits im ersten Konzert des dazu eigens gegründeten Weinrauch-Chors im Jahr 2005 zu hören, diesmal allerdings in der Bearbeitung von Dr. Torsten Augenstein, der sich noch mehr an der Urschrift orientierte. Er setzte auch das Offertorium von Isfrid Kayer in aktuelle Notenschrift.

Die Konzertbesucher im gut besetzten Münster zeigten ihre Begeisterung über die Aufführung in anhaltendem Beifall und empfingen die Chormitglieder und Musiker stehend beim Einzug in den Chorraum, wo den vier Solisten, Stefan Hatvani und Jörg Sommer, der die Gesamtleitung hatte, Blumen und Präsente überreicht wurden.