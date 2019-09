Glanzstücke spätbarocker Freskenmalerei

Nach Abschluss der Bau der Bauarbeiten im Zwiefalter Münster lud der Geschichtsverein Zwiefalten zu einem Vortrag von Professor Dr. Nicolaj van der Meulen zu einem Vortrag über Bilder und Gnadenbild im Zwiefalter Münster ein. Der Referent lehrt an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel/Schweiz und hat in einem 527-seitigen Buch die spätbarocke Benediktinerabtei Zwiefalten beschrieben.

In den Jahren 1739 bis 1789 wurde das Zwiefalter Münster als Barockkirche gebaut. In dieser Zeit lag die Regierungszeit dreier Äbte. 1802, rund zwanzig Jahre nach Fertigstellung des monumentalen Baus wurde das Benediktinerkloster Zwiefalten säkularisiert.

Geblieben ist ein Raum voller Ornamente, aber auch voller Mut zur Farbe, Fülle und Energie. Gleichzeitig mit Zeichen des Prunks und der Spiritualität mit einer Botschaft zum spirituellem Dank.

In dem Buch „Der Parergonale Raum“ beschreibt Nikolaj van der Meulen in der Einleitung: Noch heute dürfte für Besucher gelten, was Bernardus Schurr schon 1910 von einem Reisenden berichtete, der, ohne Ungewöhnliches zu ahnen, in den Raum von Zwiefalten eintrat: Er wurde "urplötzlich von Staunen ergriffen". Fassade und Vorhalle durchschreitend, hielt er an der Schwelle zum Langhaus unwillkürlich inne. Noch bevor Tiefe, Höhe und Breite des Raumes metrisch erfasst sind, eröffnete sich ein unermessliches Bilduniversum: Ein Netz aus Fresken und Gemälden tut sich auf und leitet den Blick in unterschiedlichen Bewegungen durch den Raum ...

Bei den Gemälden gibt es mehrere Zentren, die durch Ornamente miteinander verbunden sind. Die Farben sind deutlich erkennbar abgestimmt.

Unter den Äbten während der Bauzeit nimmt der von 1744 bis 1765amtierende Benedikt Mauz bei der Ausführung der Innenraumgestaltung eine zentrale Rolle ein. Der anerkannte Künstler Franz Joseph Spiegler begann seine Zwiefalter Arbeiten schon im Jahre 1728/29 und war in mehreren Etappen hier tätig. Presbyterium 1747/48, Chor 1748, Kuppe 1949/50, Querhäuser 1750. Was mit dem Langhaus 1751 folgte, darf als eines der monumentalen Glanzstücke der spätbarocken Freskenmalerei bezeichnet werden.

Mit rund 405 Quadratmetern (27 mal 15 Metern) hat das Langhausfresko riesige Ausmaße. Im Zentrum des Landhausfreskos wird die Dreifaltigkeit dargestellt: Von der Gottesmutter aus wird von einer Zickzackbewegung ein Gnadenstrahl geführt. Der Strahl bricht sich in einem von zwei Engeln getragenen Marienbild, dem Gnadenbild „Mater Monachorum“. Maria umfasst sanft das Jesuskind. Das Kind hält in der linken Hand ein kleines Kreuz vor der Brust Mariens. Der Strahl bricht sich, um von hier ausgehend auf das augenblicklich Funken sprühende Herz des Heiligen Benedikt zu treffen. Von hier aus ergießt er sich als Flammenzunge über zahlreiche Verehrer und Propagandisten des Marienkults.

Das Bild zeigt das Gnadenbild in der Kirche des Hl. Ambrosius in Rom, welches der hl. Benediktus in seiner Jugend besonders verehrt haben soll. Es gilt damit als späteres Gründungsbild für das Mönchtum oder als Urbild mit betenden Mönchen und trägt die Erläuterung: „Die Gnade Marias geht auf die Welt über“.

Auf verschiedene Fragen aus dem Kreis des Publikums schilderte Professor Dr. Nicolaj van der Beulen: In der Barockzeit sollten alle Sinne angesprochen werden. Der Pfarrer predigte, die Gottesdienstbesucher hatten plastisch vor Augen, was gerade gemeint war. Mit dieser Hilfestellung konnten die Bilder und Figuren und auch die Unbegrenztheit Gottes erkannt und verstanden werden.

Anhaltender Beifall der 75 Besucher dankten dem Referenten herzlich für seine Ausführungen. Der Vorsitzende des Geschichtsvereins Zwiefalten, Hubertus-Jörg Riedlinger, überreichte einen Korb mit Nudeln aus Zwiefalten-Sonderbuch. Es laufen Bemühungen, dass der Referent bei weiteren Vorträgen andere Bereiche der Figuren und Gemälde ebenfalls bespricht und erläutert. Riedlinger erinnerte daran, dass das erwähnte Buch auch beim Geschichtsverein oder in der Bibliothek des Zentrums für Psychiatrie ( ZfP) ausgeliehen werden kann.