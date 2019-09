Gestalten, lernen, anpacken

Ob an der Nähmaschine oder am Mischpult, die neuen Kreativwerkstätten des Hayinger Naturtheaters geben Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters in verschiedenen Workshops die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre neue Fertigkeiten zu erlernen und dabei die Abteilungen Kostüm, Technik, Bühnenbau und Requisite näher kennenzulernen. Begonnen wird mit vier Workshops im September. Weitere werden folgen.

Dank der Förderung der Kreativwerkstätten im Rahmen des Projektes „Gemeinsam in die Vielfalt wachsen“ durch die Förderprogramme Leader und Trafo ist die Teilnahme an allen Workshops kostenlos.

Workshop 1: Nähen lernen mit Maria und Gisela: Perfekt für Einsteiger, die sich für die Grundtechniken des Nähens interessieren. Für schnelle Erfolgserlebnisse wird gesorgt und der Kurs endet mit dem Nähen einer eigenen Einkaufs- oder Badetasche. Wann: Freitag, 20. September, von 19 bis 21 Uhr, Samstag, 21. September, von 18 bis 21 Uhr, Digelfeld-Schule, Schulstraße 12, Hayingen, Teilnehmerzahl: vier bis acht Personen, ab 14 Jahren, nach oben offen. Mitbringen: Wer selbst eine Nähmaschine hat, kann sie mitbringen. Ansonsten stehen Maschinen vor Ort zur Verfügung. Alle Teilnehmenden sollten mitbringen: Schere, Maßband, Stecknadeln.

Workshop 2: Wie viel Technik steckt in einem Theater? Grundlagen der Theatertechnik mit Michael. Sound- Licht- Nebel- und weitere Effekte werden immer wichtiger in einem Theaterbetrieb. Hier können Interessierte erfahren, wie viel und vor allem auch welche Technik in einem Theater zum Einsatz kommt. Teilnehmer lernen, wie verschiedene Effekte funktionieren und angesteuert werden. Einblick in folgende Tätigkeitsbereiche: Wartung und Instandhaltung von theaterspezifischem Equipment, Rückbau der benötigten Infrastruktur nach Ablauf der Spielsaison 2019, Vorbereitung für die kommende Saison. Samstag, 21. September, von 10 bis zirka 17 Uhr mit Ausklang am Lagerfeuer, Naturtheater Hayingen, Teilnehmerzahl: zwei bis acht Personen, ab zwölf Jahren, nach oben offen. Mitbringen: Gutes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung, Spaß an technischen Zusammenhängen und Lust anzupacken.

Workshop 3: Häkeltreff mit Erika: Hier wird die einfache und schöne Handarbeitstechnik des Häkelns in geselliger Runde erlernt und am Ende mit allen Teilnehmenden ein Gemeinschaftswerk geschaffen. Die Teilnehmer fertigen kleine bunte Häkelstücke an, bei denen die grundlegenden Techniken vermittelt werden, wie: Fadenhaltung, verschiedene Maschenarten (Luft-Kettenmaschen, feste Maschen, Stäbchen). Die kleinen Häkelstücke werden zusammengefügt zu einem großen Ganzen. Damit werden die kalten Straßenlampen, die den Weg ins Naturtheater säumen, in warme Wollkreationen gehüllt und dienen als kreative Wegweiser zur Bühne im Tiefental. Alle Workshopteilnehmenden können sich später freuen, ihre eigenen Häkelstücke hier wiederzufinden. Wann: Samstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr, neben der Hayinger Post im Naturtheater-Kostüm-Verleih, Kirchstr. 8, Hayingen. Dieser Raum ist barrierefrei, Teilnehmerzahl: vier bis acht Personen, ab neun Jahren, nach oben offen. Mitbringen: Häkelnadeln und Wolle sind vorhanden. Bitte Vorfreude und gute Laune mitbringen.

Workshop 4: Schnupperkurs Requisite mit Ron: In einem Theaterstück spielen nicht nur Schauspieler mit, sondern auch ganz viele unterschiedliche Dinge, die bei der Aufführung benutzt werden – die Requisiten. Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich dafür interessieren, welche Ausstattung eine Theateraufführung benötigt, wie Objekte zur Benutzung auf der Bühne hergestellt werden und an alle, die gerne handwerklich arbeiten. Werkzeuge und Materialien zur Produktion von Requisiten werden vorgestellt und am Ende des Workshops steht die Herstellung eines eigenen Requisits zur Weiterverwendung im Theaterbetrieb oder auch zum Mitnehmen. Ausgehend von dem für die Saison 2020 geplanten Stück „Don Quijote“, wird eine Requisitenliste zum Thema „Welche Dinge benötigt ein Ritter“ erstellt und der Kurs endet mit der Herstellung eigener Holzschwerter. Sonntag, 22. September, von 15 bis 18 Uhr, Digelfeld-Schule, Schulstraße 12, Hayingen, vier bis acht Personen, ab zehn Jahren, nach oben offen.