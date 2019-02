Geschichtsverein bereitet ereignisreiches Jahr vor

Im 30. Jahr seines Bestehens präsentiert der Geschichtsverein Zwiefalten eine Vielzahl an Aktivitäten. 32 Mitglieder erhielten bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Felsen einen Rückblick über 28 erfolgreiche Veranstaltungen im Jahr 2018. Und sie bekamen eine Vorschau auf 34 Veranstaltungsangebote in diesem Jahr.

Der erweiterte Vorstand, Ausschüsse und Mitglieder bearbeiten Vereinsarbeit, organisieren, bereiten Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte vor. Mit den Aufgaben im Peterstor und in der Biosphäreninformationsstelle werden auch Teile der Aufgaben der Gemeinde Zwiefalten übernommen und der Tourismus unterstützt.

Vorsitzender Hubertus-Jörg Riedlinger stellte das Jahresprogramm 2019 vor: In sieben öffentlichen Vorträgen wird die Geschichte der Friedhofs- und Liebfrauenkapelle in Zwiefalten erläutert (7. Juni) und die historischen Beziehungen bei Adel und Klöstern aufgezeigt (21. Juni), der Versailler Vertrag von 1919 beleuchtet (5.Juli). Nach einem Vortrag über das Lehenswesen unter der Herrschaft des Klosters Zwiefalten (18. Oktober) werden Gedenktage zum 30. Jahrestag des Mauerfall 1989 abgehalten (8. bis 10. November). Am 22. November wird das Leben und Überleben einer jüdischen Malerin in Gauingen vorgestellt. Vier Konzerte im ehemaligen Prälatursaal und ein Weinrauchkonzert im Zwiefalter Münster (13. Oktober) werden den Musikfreunden geboten.

Elf Exkursionen und Führungen zu historischen Orten und örtlichen Themen, Tieren und Pflanzen werden angeboten. Bei einer Ausstellungseröffnung im Peterstor geht es um „Religiöse Alltagskunst“. Vom 22. Juni bis 6. Juli finden Steinbildhauerkurse statt. In einer Themenwoche vom 18. bis 22. November geht es im Hedwig-Butz-Haus um Leben und Werke der Malerin Susanne Ritscher. Das ausführliche Jahresprogramm wird in einem Heft vorgelegt.

Die vereinsmäßigen Regularien wurden flott behandelt: Schatzmeisterin Gertrud Hafner berichtete über 4439 Euro mehr Einnahmen als Ausgaben und bekam viel Beifall für ihren letzten Kassenbericht. Manfred Bernecker gab als Ergebnis der Kassenprüfung bekannt: alles einwandfrei, absolut keine Beanstandungen.

Aus den Ausschüssen berichtete Bettina Eppler von fünf Prälaturkonzerten und tollen Erfolgen. Gabriela Schwarz informierte über die Veränderungen im neuformierten Peterstor-Lädele „Engelreich“. Mit einem guten Team wurde eine lange Zeit, in der das Zwiefalter Münster sanierungsbedingt geschlossen war, gut durchgestanden. In einem Appell warb Gabriela Schwarz um noch mehr ehrenamtliche Mitarbeiter für den Sonntagsdienst in Museum und Laden und bat um Bewerbungen.

Hedwig-Butz-Metzger-Stiftung

Das Hedwig-Butz-Haus wird immer mehr zum Haus für Kunst- und Kirchengeschichte, zugleich auch Vereinsarchiv und Sammelstelle für Ostgebiets-Literatur. Vielfältige Literatur wurde in Herkules-Arbeit systematisch erfasst und Zugriffsmöglichkeiten organisiert. Im weiteren Verlauf soll nun die Familiengeschichte Butz-Metzger erforscht und erfasst werden. Für einen Raum im Stiftungshaus wird eine Neuvermietung vorgesehen. Nach Worten des Dankes für den rührigen und engagierten Vorstand führte Max Keller die Entlastung durch, die einstimmig erfolgte.

Gertrud Hafner hatte seit 1. Dezember 2002 die Kassengeschäfte des Geschichtsvereins geführt und scheidet auf eigenen Wunsch aus. Hubertus-Jörg Riedlinger verabschiedete die „tragende Säule, die mit ganzem Herzblut die Vereinsarbeit erledigt und 17 Jahre lang das Geld zusammengehalten, Fahrten mit organisiert und Abrechnungen gefertigt hat“. Bettina Eppler, die über viele Jahre hinweg, die Prälaturkonzerte organisiert und präsentiert hatte und damit die kulturelle Seite für den Geschichtsverein und die Gemeinde betreut hatte, beendet ebenfalls ihre Tätigkeit. Mit einem herzlichen Dank, anhaltendem Beifall und Blumensträußen wurden die verdienten Fachkräfte des Geschichtsvereins Zwiefalten verabschiedet.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen 1. und 2. Vorsitzenden des Geschichtsvereins und die Vorstände und Beisitzer jeweils einstimmig bestätigt. Für die ausgeschiedene Schatzmeisterin Gertrud Hafner wurde Hannes Bobke als Nachfolger gewählt. Die Aufgabe von Bettina Eppler übernimmt Albrecht Holder. Für die ebenfalls ausscheidenden Kassenprüfer Manfred Bernecker und Edith Burgmaier wurden als Nachfolger Maria Knab-Hänle und Hubert Schelkle gewählt.

Christine Bührlen-Grabinger berichtete vom Dachverband der württembergischen Geschichtsvereine und aus dem Hauptstaatsarchiv über Ausstellungen und Veranstaltungen. Unter dem Beifall der Mitglieder des Geschichtsvereins überreichte sie aus dem Nachlass der verwandten Familie Enderle als Erinnerung eine Porzellanschale an den Geschichtsverein.

Maria Knab-Hänle sprach auch im Namen von Bürgermeister Matthias Henne herzlichen Dank aus für die vielfältigen Tätigkeiten des Geschichtsvereins zur Pflege der Geschichte und Aufgaben in der Gegenwart. Hier wurde besonders die Organisation und Betreuung im Peterstor und die Unterstützung des Tourismusbereichs angeführt.