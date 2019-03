Gemeinsam Neues schaffen

Das Naturtheater Hayingen ist im Aufbruch. Die Kultur in und um Hayingen soll bunter und vielfältiger werden. Ermöglicht wird dies durch ein zweijähriges Projekt, mit dem der Grundstein für eine Erweiterung des Kulturangebots, neue Gestaltungsspielräume und mehr kulturelle Teilhabe gelegt wird. Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 15. März, von 19 bis 21 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Hayingen statt.

Unter dem Motto „Gemeinsam in die Vielfalt wachsen“ sind alle Interessierten aus der Region eingeladen, am Projekt mitzuwirken und die Zukunft des Naturtheaters sowie das kulturelle Leben in und um Hayingen mitzugestalten. Der Startschuss fällt mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung, bei der die verschiedenen Facetten des Vorhabens sowie das Projektleitungsteam vorgestellt werden. Auch Vertreterinnen der Förderprogramme Leader und Trafo sind anwesend. Vor allem geht es aber um Ideen und Anregungen der Bürger. Willkommen sind alle, die Lust haben, etwas zu bewegen und sich einzubringen.