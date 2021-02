Gemeindewald ist Thema

Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Zwiefalten am Mittwoch, 24. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Rentalhalle, Mauerstraße 1. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Wirtschaftsplan Gemeindewald: Vollzug 2020 und Plan 2021; Spendenannahme; Stellungnahme zu verschiedenen Bauanträgen, unter anderem Errichtung einer temporären Zelthalle auf dem Grundstück Steinhecke 1 in Gauingen und Neubau einer Toilettenanlage sowie Abbruch der bestehenden WC-Anlage in Hauptstraße 9/22 + 9/23 in Zwiefalten sowie Abbruch der Einhausung für die Wasseraufbereitung Hauptstraße 9/19 inklusive angehängter Klostermauer; Bekanntgaben, Verschiedenes.