Gemeinde erweitert Kindergarten

Vor einem Jahr hat die Gemeinde Zwiefalten zur Erweiterung des Kindergartens St. Gertrud in direkter Nachbarschaft ein freistehendes Gebäude in der Gustav-Werner-Straße 20 gekauft. Nach Diskussion verschiedener Varianten im Gemeinderat und Besprechungen im Kindergartenteam wurde die Planung abgestimmt und bearbeitet. Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor, die Baufreigabe wird für die nächste Woche erwartet.

Architekt Ralf Straub vom Architekturbüro Hartmann und Partner Münsingen erläuterte den aktuellen Stand. Demnach wird für eine Kinderkrippe im Erdgeschoss geplant mit Windfang, Gruppenraum, Büro, Schlafraum, Nassraum und Küche. Im Hanggeschoss sind vorgesehen: Abstellraum, Heizraum, Keller, Sozialraum, Putzraum und WC. Wegen Brandschutzauflagen muss die Treppe in Stahlbeton ausgeführt und wegen statischer Probleme Stahlbetonträger und -stützen eingebaut werden. Die Garage wird als Kinderwagenabstellraum und als Abstellplatz für Gartenspielgeräte verwendet. Fünf Fahrradabstellplätze werden eingeplant.

Es sind Plätze für zehn Kinder vorgesehen. Die Kinder werden aus der Küche verköstigt, Details hierzu werden noch geklärt, ebenso wird der Personalbedarf noch erörtert werden muss. In einer Submission wurden die aktuellen Arbeiten vergeben: Abbrucharbeiten (drei Angebote) günstigster Anbieter: Firma Reutlinger Abbruch, Eningen zum Preis von 23 383,50 Euro. Rohbauarbeiten (drei Angebote) günstigster Anbieter: Firma Karl Barth, Riedlingen. Gerüst- und Zimmererarbeiten (fünf Angebote): 110 824,60 Euro: günstigster Anbieter Arge Hamberger und Bayer, Zwiefalten. Die Vergabe im Gemeinderat erfolgte einstimmig.

Ralf Straub erklärte den weiteren Fortgang der Arbeiten. Der Abbruch ist für Anfang Februar vorgesehen. Die fabrikmäßigen Holzarbeiten werden in Bälde begonnen. In der zweiten Märzwoche starten die Rohbauarbeiten, danach geht der Aufbau richtig los. Die Gemeinderäte Markus Siefert und Kurt Betz sprachen noch einmal die Thematik „Flachdach oder Satteldach“ an. Wegen der hohen Qualität und der eindeutigen Anschlusssituation, aber auch der üblichen Bauweise in diesem Bebauungsplan, wurde das Flachdach befürwortet.

Bei der Kostenkontrolle wurden zusätzlich notwendige Maßnahmen und Arbeiten (Notausgänge, Prüfstatik und mehr) besprochen. Der aktuelle Kostenstand wird inzwischen mit 625 000 Euro angegeben. Weitere Kosten entstehen bei Änderungen der Gruppen für Umbauarbeiten im bestehenden Kindergarten für einen Multifunktionsraum und akustischen Änderungen.