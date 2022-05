Gekommen, um zu bleiben

Vor einem Jahr kam die Krankenpflegerin Wala Hasni mit sieben weiteren jungen Frauen und einem Mann aus Tunesien nach Zwiefalten, um sich eine berufliche Zukunft im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg aufzubauen. Ihre weitreichende Entscheidung hat sie nicht bereut.

Angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland wirkt die Situation in Tunesien paradox. Doch sie ist real. Auch die 24-jährige Wala Hasni hielt sich nach ihrem dreijährigen Pflegestudium mit anderen Jobs in Tunesien über Wasser. Dann stieß sie auf eine Agentur, die Pflegekräfte vermittelt. Weltweit, nach Kanada, Belgien, Saudi-Arabien. Und Deutschland. So begann Walas Weg nach Zwiefalten, wo sie inzwischen als anerkannte Pflegefachkraft in der Alterspsychiatrie arbeitet. Hinter ihr liegt ein langer, anstrengender Weg.

Am Anfang stand ein intensiver Sprachkurs. Innerhalb eines halben Jahres musste Wala Deutsch lernen: Mindestens so gut, dass es fürs B1-Niveau reicht. Das schreibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor. Mit den rechtlichen Bedingungen kennen sich Eveline Brändle-Ouertani und Andrea Armbruster aus. Die Assistentin von Pflegedirektor Ralf Aßfalg, der vor gut drei Jahren die ersten Schritte zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte unternahm, und die pflegerische Leiterin der Abteilung Sucht haben die Aufgabe, Pflegende aus dem Ausland zu gewinnen und zu integrieren, federführend übernommen. „Ein Herzensprojekt“, sagt Eveline Brändle-Ouertani, die 19 Jahre mit ihrem Mann und ihren Kindern in Tunesien gelebt hat.

Eveline Brändle-Ouertani und Andrea Armbruster haben ihre neuen Kolleginnen und Kollegen auf den ersten Schritten im neuen Umfeld begleitet. Wohnungen besorgt und möbliert, das Rathaus, die Post und die Bank gezeigt. Sich im Alltag eines fremden Landes zurechtfinden: Das war nur eine der Herausforderungen, denen sich Wala und die anderen stellen mussten. Denn vor der Anstellung als ausgebildete Pflegefachkraft steht ein aufwendiges Anerkennungsverfahren, das die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation im Ausland mit den Ausbildungsabschlüssen der deutschen Pflegenden gewährleisten soll.

Wala und die anderen haben nicht nur in ihrem künftigen Einsatzbereich, der Psychiatrie, sondern jeweils auch für mehrere Wochen in der Neurologie, Chirurgie, Gynäkologie und Rehabilitation mitgearbeitet. Am Ende des Verfahrens steht die offizielle Anerkennung durch das Regierungspräsidium in Stuttgart. Nach der Anerkennung muss die Bundesagentur für Arbeit dieser Tätigkeit zustimmen. Dann dürfen sie als Pflegefachkräfte eingestellt und auch so bezahlt werden. „Bis dahin sind sie als Pflegehelferinnen beschäftigt“, erklärt Eveline Brändle-Ouertani.

Einmal im Monat organisieren Andrea Armbruster und Eveline Brändle-Ouertani Integrationstreffen. Es geht ums Kennenlernen, darum, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. „Neulich“, erzählt Wala, „haben wir das Thema Steuererklärung besprochen.“ Typisch deutsch? Ja. Genauso wie der Hang zur Bürokratie, der Rundfunkbeitrag, Mineralwasser mit Kohlensäure und Mülltrennung.

Lernen mussten die Neuankömmlinge auch, dass das Berufsbild Pflegefachkraft samt der ihr zugeteilten Aufgaben und zugestandenen Kompetenzen in Tunesien ein anderes ist als in Deutschland. „Dort übernehmen studierte Pflegekräfte Aufgaben, die bei uns schon in den ärztlichen Bereich fallen. Andere Arbeiten wie Körperpflege oder Hilfe bei den Mahlzeiten, die hier selbstverständlich dazu gehören, werden in Tunesien von Pflegehelfern oder von Angehörigen erledigt“, erklärt Andrea Armbruster. Dennoch: Mit der Umstellung sei sie gut zurecht bekommen, betont Wala. Ihre Entscheidung habe sie nicht bereut. Für die Psychiatrie hat sie sich bewusst entschieden, auch wenn damit zusätzliche Herausforderungen verbunden sind –vor allem in sprachlicher Hinsicht, denn nicht selten kommt auch Schwäbisch ins Spiel: „Die Kommunikation mit den Menschen ist besonders wichtig, das macht mir Freude“, versichert Wala.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Wala wird bald nicht mehr allein sein: Im Sommer hat sie in Tunesien geheiratet. Ihr Mann will nachkommen, um ebenfalls auf der Alb Fuß zu fassen. Dass sie ihr Leben in einer pulsierenden tunesischen Stadt gegen die Beschaulichkeit einer Land-Gemeinde eingetauscht hat, bereut sie nicht: „Die Leute sind nett und ich habe alles, was ich brauche, in der Nähe. Es ist ruhig hier, das passt zu mir. Ich fühle mich wohl.“ Bis zur Ankunft ihres Mannes wohnt Wala weiterhin in einer WG mit einer Kollegin.