Eine vielbesuchte Narrenmesse für mehr als 150 Narren aus Zwiefalten und Umgebung ist der Auftakt des Freundschaftstreffens zum 90-jährigen Bestehens der Narrenzunft Rälle Zwiefalten gewesen.

Pfarrer Paul Zeller begrüßte die Narren in Reimen im Kapitelsaal und erreichte damit wie gewünscht viel Freude und Lachen. Statt der Lesung kam eine der ersten Zwiefalter Fasnetsfiguren, „das Rössle“, mit Steffi Betz aus der Sakristei, begleitet von Susanne Winter und Sprecherin Andrea Ott. Im Gespräch ging es um den Jubiläumstermin für die Narrenzunft.

Die Predigt mit einem Gedicht hielt Maria Knab-Hänle. Sie bezog auch die Narren ein, die immer wieder fehlende Reimwörter am Schluss einer Zeile einsetzen mussten. Das klappte prima. In der Predigt ging es um Geschichten in der Bibel, in denen berichtet wird, dass Jesus oft gefeiert hat.

Die Fürbitten trug das Burggrafenpaar vor. Sie wünschten sich unter anderem für alle, „die kaum noch lachen können und große Sorgen haben, einen Lichtstrahl der Freude und Hoffnung“.

Das Schlussgebet sprach Angela Ott und noch vor dem Segen verkündete Pfarrer Zeller: „Geht und lacht, weil ihr an das Gute in euch und in anderen glaubt.“ Danach wurde es laut, als die Musikkapelle anstimmte und viele Stimmen erklangen: „Und dann die Hände zum Himmel, kommt, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein.“

Zunftmeister Jochen Fundel bedankte sich bei allen Mitwirkenden und allen Narren mit einem „Vergelt's Gott“ für das „Gott loben, Kraft tanken und Mitfeiern“. Traditionell erfolgte der Ausmarsch mit dem Rällemarsch, wobei alle Schellen und Glocken erklangen, die Narren kräftig juckten und über das ganze Gesicht strahlten.

Wenige Minuten später setzte sich ein langer Zug, angeführt vom Büttel und dem Kolping-Fanfarenzug, durch den Park auf den Weg zum Aufstellen des Narrenbaums. Es folgten die Musikkapelle Zwiefalten mit den Zunfträten, Narren und Gästen.