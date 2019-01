Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Mit einer gemeinsamen Gedenkfeier erinnern das ZfP Südwürttemberg und die Gemeinde am Montag, 28. Januar, an die Opfer des Nationalsozialismus. Bei der diesjährigen Veranstaltung wird sich mit dem Thema Antisemitismus auseinandergesetzt – Mit der Judenverfolgung unter den Nationalsozialisten im „Dritten Reich“, aber auch mit dem Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft. Die Gedenkfeier wird am Montag, 28. Januar, im Festsaal im Konventbau auf dem Gelände des ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten veranstaltet. Beginn ist um 14 Uhr.

Die Gedenkfeier beginnt um 14 Uhr im Festsaal des Konventbaus auf dem Gelände des ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten. Prof. Dr. Gerhard Längle, Regionaldirektor Alb-Neckar und stellvertretender Geschäftsführer des ZfP Südwürttemberg, begrüßt die Gäste. Die diesjährige Veranstaltung widmet sich dem Thema Antisemitismus. „Doppelt stigmatisiert. Jüdische Patienten und Patientinnen in der Heilanstalt Zwiefalten“ lautet daher der erste Beitrag von Dr. Bernd Reichelt, Forschungsbereich Geschichte der Medizin. Auch Schülerinnen und Schüler der Klasse R10 der Münsterschule Zwiefalten haben sich mit dem Thema Antisemitismus auseinandergesetzt und stellen ihr Projekt vor. Musikalisch begleitet wird die Gedenkveranstaltung durch die Gruppe Feuervogel. Im Anschluss wird auf dem Friedhof ein Kranz niedergelegt. Maria Knab-Hänle hält die Ansprache seitens der Gemeinde, Pastoralreferentin Hildegard Jakob lädt zur abschließenden Besinnung ein.

Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus wird bundesweit an die Geschehnisse der damaligen Zeit erinnert. Auch das ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten veranstaltet jährlich eine Gedenkfeier, denn auch zahlreiche psychisch kranke und geistig behinderte Menschen wurden im Rahmen der so genannten Euthanasie-Aktion ermordet.