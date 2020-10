Gebhard Aierstock wird nicht Landtagskandidat der CDU

Gebhard Aierstock (60), Landwirtschaftsmeister, Kreisrat, Bauernverbandsvorsitzender im Landkreis Reutlingen und stark eingebunden im Ehrenamt wollte Nachfolger des als MdL ausscheidenden Abgeordneten Karl-Wilhelm Röhm im Wahlkreis Hechingen-Münsingen werden. Bei der Wahl zur Nominierung bekam Manuel Hailfinger aus Sonnenbühl 70 Stimmen, Gebhard Aierstock blieb mit 65 Stimmen knapp hinter ihm. Manuel Hailfinger (38) ist Justiziar, gelernter Versicherungskaufmann sowie Bachelor in Rechtswissenschaft. Im Ehrenamt ist er Vorsitzender eines Sportvereins und Vorsitzender im Sportkreis Reutlingen, aktiv im Tourismusverein und Gemeinderat. In seiner Rede kam er emotionaler und mitreißender an. Ohne Schwerpunkte in speziellen Politikfeldern zielte er auf das Generationenproblem ab, das der CDU gerade im Wahlkampf mit den Grünen zu schaffen macht.