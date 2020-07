Gabriele Einstein stellt aus

Zum dritten Mal stellt Gabriele Einstein aus Bad Buchau im Kunstgalerie-Café Sphäre in Ehestetten aus. Am Samstag, um 15 Uhr, findet im Hof zwischen Café und Atelier die Vernissage statt. Zu sehen gibt es 15 meist großformatige Bilder von Wasser in Fluss, Meer und Seen. Laut ihrer Biographie arbeitet Gabriele Einstein als freischaffende Malerin. Seit 1998 tritt sie vermehrt bei zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen auf. Bei der Art Bodensee und seit mehreren Jahren auch bei der Art Karlsruhe ist sie vielfach beteiligt. Bei der Ausstellung können die Besucher die besondere Atmosphäre des Cafés von Maria Tress genießen. Die Ausstellung ist bis 20. September , immer Samstag und Sonntag, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.