Günther Weber liest, Michael Stoll macht Musik

Es heißt, der Loretto-Bäcker habe seine lange Winterpause schon wieder eiskalt ausgenutzt, um einen ganzen Haufen Zeug zu schreiben. Geschichten, Satiren und so weiter.

Nix Genaues wisse man nicht. Aber wen es interessiert, was der wieder zum Erzählen hat, der kann gerne am 7. September, um 15 Uhr mal auf dem Loretto-Hof vorbeigucken. Da wird es allerhand für die Ohren geben. Günther Weber liest ein bisschen was von dem vor, was in der letzten Winterpause entstanden ist.

Und dazu macht wieder Michael Stoll Musik mit seinem bewährten Bass und noch ein paar anderen überraschenden Instrumenten. Der Eintritt kostet 8 Euro. Mit dem Erlös soll wieder ein Projekt zur Leseförderung für Kinder unterstützt werden.