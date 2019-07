Günther Weber führt durch die Geschichte des Hofes

Auf dem Lorettohof gibt es am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Zwiefaltener Geschichtsverein eine öffentliche Hofführung. Der Hof, seine Geschichte und Gegenwart stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Günther Weber wird durch die Einrichtungen des Ziegenhofs und durch die Holzofenbäckerei führen und die Fragen der Besucher beantworten. (Dauer zirka 60 Minuten). Eine Besichtigung der Käserei-Räume ist leider aus hygienischen Gründen nicht möglich. Bei großem Andrang kann für 16.30 Uhr eine zweite Führung angeboten werden.

Kostenbeitrag pro Erwachsenen 3 Euro, darin ist abschließend eine kleine Verkostung verschiedener Produkte des Hofes enthalten.