Fulminante Musik in schönem Ambiente

Fünf Mal öffnet der Zwiefalter Geschichtsverein in diesem Jahr das vergoldete Tor zum barocken Saal des ZfP Südwürttemberg, um mit ausgewählten Künstlern „Kultur in der Prälatur“ zu bieten. Zum Auftakt der Konzertreihe am 24. März spielt das Klavierduo Shoko Hayashizaki und Michael Hagemann Wiener Klassik. Es folgen ein Benefizkonzert im Mai, ein Kammermusikabend im Oktober und ein russischer Liederabend im November, der als Matinee wiederholt wird. Um die zahlreichen Veranstaltungen des Geschichtsvereins auf ein breiteres Fundament zu stellen, organisiert sich der Verein derzeit um.

Zwischen 30 und 40 Veranstaltungen schultert der Zwiefalter Geschichtsverein pro Jahr. Dazu gehören neben den Prälaturkonzerten, auch Führungen, Vorträge und die Betreuung des Museums und des Ladens im Peterstor. „Jede Veranstaltung muss geplant, organisiert und öffentlich gemacht werden“, erklärt Ralf Aßfalg, zweiter Vorsitzender des Vereins. Um den ersten Vorsitzenden, Hubertus Jörg Riedlinger, zu entlasten, habe man sich entschlossen, mehrere Ausschüsse zu bilden. Die Verantwortlichen seien immer noch die gleichen. „Was sich ändert, ist die Eigenverantwortung. Dass wir auch selbst etwas entscheiden dürfen“, sagt Bettina Eppler. So teilt sie sich zusammen mit Otto Reichhard den Vorsitz für die Prälaturkonzerte und für die Weinrauchkonzerte, die alle zwei Jahre stattfinden. Vero Bobke ist für den künstlerischen Aspekt, unter anderem für die Gestaltung der Plakate zuständig, Margarete Zinser-Kilgus für die Pressearbeit.

2012 wurden die Prälaturkonzerte aus der Taufe gehoben. Im ersten Jahr war es ein Konzert, im darauffolgenden Jahr konnten bereits vier Veranstaltungen angeboten werden – „im Saal der wohl schönsten Krankenpflegeschule Deutschlands“, wie Ralf Aßfalg, Pflegedirektor im ZfP, über den Prälatursaal sagt. Das ZfP unterstützte von Anfang an das Unterfangen und legt Wert auf professionelle Auftritte. „Jedes Konzert hat eine hohe Qualität“, bescheinigt Aßfalg. Und was eher verhalten begann, hat sich über die Jahre zu einer echten Institution gemausert. Die Veranstaltung im Dezember des vergangenen Jahres wurde wiederholt und war auch beim zweiten Mal restlos ausverkauft. „Die Konzerte kommen gut an“, stellt Bettina Eppler fest. Und der Besucher trifft durchaus bekannte Künstler aus der Region. Beim Kammermusikkonzert, das für 20. Oktober geplant ist, treten Riedlinger auf. Das Vivace Barockensemble wurde von Lisa Keaton-Sommer und Andreas Sommer gegründet und macht es sich zur Aufgabe, barocke und klassische Traversflötenkammermusik aufzuführen. Einen regionalen Bezug hat auch das Konzert am 24. November, das einen Tag später als Matinee wiederholt wird. Karina Aßfalg aus Zwiefalten und Liliana Roth geben einen russischen Liederabend. Zu hören sind russische Romanzen und Liebeslieder der Romantik.

Am 19. Mai gibt es im Rahmen des Forums Junger Interpreten ein Benefizkonzert mit der jungen Gitarrenvirtuosin Julia Trintschuk. Sie hat mehrere Wettbewerbe gewonnen und ist eine international gefragte Künstlerin. Sie präsentiert Gitarrenmusik aus mehreren Jahrhunderten. Zu diesem Konzert ist der Eintritt frei. Die Veranstalter bitten um Spenden zur Finanzierung eines ökologischen Beitrags für das Zwiefalter Projekt Dobelspatz.

Alle Konzerte finden im Prälatursaal statt. Dort wo früher der Abt die Gäste empfangen hat, befindet sich heute die Krankenpflegeschule des ZfP. Die Konzertbesucher gelangen über die Aureliustreppe, die an Konzertabenden festlich mit Kerzen erleuchtet ist, in den Saal, passieren das vergoldetet Eisengitter und staunen über den Früh-Rokoko-Stuck und die barocken Deckengemälde, 1731 geschaffen von Franz Joseph Spiegler. 100 Zuhörer finden in dem Saal mit der einzigartigen Akustik Platz. „So nah wie hier kommt man den Künstlern nie“, sagt Margarete Zinser-Kilgus.