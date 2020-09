Fünf Bewerber sind im Rennen

Damit die Wähler sich ein persönliches Bild von den Bewerbern für die Bürgermeisterwahl in Zwiefalten machen können, wurde am Mittwoch eine Kandidatenvorstellung angeboten. Vor und in der Rentalhalle wurde durch Helferinnen und Helfer sichergestellt, dass alle Regeln eingehalten wurden, mit einem Formular und Kontrollzetteln wurde die Besuchererfassung lückenlos vorgenommen, die Bestuhlung sicherte genügend Abstände. Rund 300 Besucher waren erschienen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Maria Knab-Hänle übernahm die Versammlungsleitung. Die Redezeit je Kandidat war auf 15 Minuten begrenzt. Nach jeder Vorstellungsrede hatten die Besucher und Besucherinnen zehn Minuten Gelegenheit Fragen an den jeweiligen Kandidaten zu stellen. Davon wurde jeweils zwischen drei und vier mal Gebrauch gemacht. Edith Bendel, Mitarbeiterin im Rathaus, holte die Kandidaten jeweils in einem Nebenraum der Halle ab und begleitete sie wieder dorthin zurück.

Jürgen Ebler (43), der seine Bewerbung als Erster abgegeben hatte, eröffnete die Kandidatenvorstellung. Er stellte sich vor als Polizeihauptkommissar mit praktischer und umfassender Verwaltungs- und Leitungserfahrung und sei gut vernetzt. Er könne motivieren und begeistern, reden und zuhören und bezeichnete sich als durchsetzungsfähig und parteipolitisch neutral. Seine Schwerpunkte: Digitalisierung, Stärkung der regionalen Wirtschaft, Nahwärmenetz durch örtliche Genossenschaft, Erschließung von Bauland für Familien, Ärzte für Gesundheitszentrum, Tourismus schafft Arbeitsplätze, Wohnmobilhafen, Verwaltung mit zeitgemäßem Bürgerservice. Er lobte das Engagement der Bürger und Vereine und spricht Anerkennung und Wertschätzung aus: „Ich lebe diese Themen: Familie, Kinder, Kindergarten, Bildung, Schule, Ausbildung, Kirche.“ Er stehe für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit. Auf Anfrage nannte er die Münsterschule einen Grundbaustein für die zukunftsfähige Gemeinde und einen Ausbau in Etappen. Darüber hinaus wolle er sich bei Wohnungen für alternative finanzielle soziale Regelungen einsetzen. Ein Umzug nach Zwiefalten könne in absehbarer Zeit erfolgen.

Dr. Georg Bitter (63), selbständiger Geschäftsführer für verschiedene Unternehmenstätigkeiten und aktives CDU-Mitglied, will im Falle einer Wahl umziehen. Wichtige Aufgaben des Bürgermeisters seien: Gemeinde zusammenhalten und Meinungen zusammenführen, führen und verantworten. Die Persönlichkeit entscheide. Als Schwerpunkte nannte er: Freibad durch Unternehmen stützen, für ÖPNV, Bürgerbus und Carsharing, Digitalisierung zur Stärke der Gemeinde, dabei Kompetenzrathäuser gründen mit gemeinsamer Kämmerei und viel mehr Zusammenarbeit, Machbarkeitsstudie für Pläne zum betreuten Wohnen im ehemaligen Gasthof Hirsch, Stärkung von Handel, Gewerbe und Tourismus. Finanzierung der Sanierung der Münsterschule durch verschiedene Plattformen, da kein wirtschaftlicher Spielraum vorhanden. Weil die Redezeit ablief, mussten weitere Vorschläge abgebrochen werden. In der Fragerunde wurde von Dr. Bitter für das Freibad ein Betriebskonzept durch Investoren vorgeschlagen. Auch für den Bürgerbus regte er privat-wirtschaftliche Alternativen an.

Albert Maichel (38), Bürgermeisterkandidat aus Zwiefalten, sagte, er sei stolz auf den schönen Ort und wolle im Amt dazu beitragen, den guten Ruf zu erhalten. Seine Vorschläge: Bürgersprechstunde oder auch Kummerkasten, viele Jahre gute Zusammenarbeit. Sein Einsatz gelte besonders der zeitnahen Sanierung von Straßen, der Wiederbelebung des Dobelspatz als wichtiger Treffpunkt für die Jugend. Außerdem: Möglichkeiten für Treffpunkte auch in den Teilorten anbieten, Freibad dauerhaft sanieren, dabei Edelstahlwanne prüfen. Für Maichel wichtig: „Die Münsterschule muss erhalten bleiben, die Sanierung ist nötig!“ Für den Ausbau des Tourismus müssten Wohnmobilstellplätze ausgewählt werden, für eine Frühstückspension müsse geworben werden. Für Familien müsse bezahlbares Wohnen ermöglicht werden. Für das Gewerbegebiet muss eine Erweiterung geplant werden. Im Ärztehaus fehlen ein Zahnarzt und eine Physiotherapie. Albert Maichels Vision: „Bei dem extrem hohen Verkehrsaufkommen ist die Umsetzbarkeit einer Umgehungsstraße zu prüfen.“ In der Fragerunde äußerte er, es fehle sozialer Wohnraum ohne Betreuung. Maichels Vorschlag: Leerstehende Wohnungen und Häuser untersuchen und aktivieren. Auch für den Wohnungsbau sollen Investoren gefunden und überzeugt werden. Für die persönliche Weiterentwicklung im Fall seiner Wahl will Albert Maichel sich zum Verwaltungsfachwirt fortbilden.

Alexandra Hepp (48), Hauptamtsleiterin, seit 20 Jahren im Tourismus tätig. Sie merkte an, Zwiefalten sei gut aufgestellt und leiste Strahlkraft für die ganze Region. Die Potenziale sollten mehr genutzt werden: Radwegenetz optimieren, zusammen mit der Geschäftsstelle im Biosphärengebiet gemeinsam die Zukunft gestalten. Entwicklung der Gemeinde mit Bürgernähe und -beteiligung umsetzen: Ergebnisse der Bürgerbefragung, Flächen für Wohnbebauung auch in den Ortsteilen, neue Wohnformen, Ärztehaus mit umfangreicher medizinischer Versorgung, Anreize für junge Familien. Neugestaltung Friedhof weiterführen. Damit will Alexandra Hepp aktive Bürger mit Weitblick, Tatkraft und Kreativität in eine gemeinsame Zukunft führen und Teil der Zwiefalter Gemeinschaft werden: „Regelmäßiger Austausch mit: sozialen Einrichtungen, Kirchen, Zentrum für Psychiatrie, Vereinen.“ Dafür erntete sie anhaltenden Beifall. In der Fragerunde wurde Alexandra Hepp nach ihrer CDU-Mitgliedschaft befragt. Sie erklärte, dass sie im Falle einer Wahl ihre Parteiämter abgeben und als unabhängige Kandidatin das Bürgermeisteramt antreten werde.

Als fünfter Bewerber trat Dr. Horst Raichle (62) ans Rednerpult. Der Dauerkandidat bei Bürgermeisterwahlen sieht sich als Kontrast. Mit dem Ausruf „Demokratie lebt von der Vielfalt!“ hatte er die Besucher auf seiner Seite. Der langjährig praktizierende Arzt bemängelte, dass Zwiefalten zwar ein Zentrum für Psychiatrie, aber keine Rehabilitationsklinik für die Eingliederung habe. Die Zukunft liege bei Bio- und Wasserstofftechnologien, dort würden attraktive Arbeitsplätze angeboten. Entsprechende Firmen sollten angesiedelt werden. Seine Kritik: Zwiefalten sei groß und habe viele zu kleine Teilorte. Die örtliche Bauplatzpreise seien viel zu gering und stimmen nicht mit den Marktpreisen überein. Als Experte für Sozialmedizin und einer, der „die Armut gesehen hat“, empfiehlt er, dass alle Menschen sich informieren, was ihnen laut Sozialrecht zustehe. Er wisse, dass die Rechte der Versicherten beschnitten würden. Er rät dringend dazu, die Kaufkraft zu erhöhen. Bei aktuell geringen Zinsen solle mehr Geld ausgegeben werden.