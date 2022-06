Führung zu Abbruchgeschichte im Gauinger Steinbruch

Der Geschichtsverein Zwiefalten bietet am Samstag, 25. Juni, im Gauinger Steinbruch eine Führung zu Geologie und Abbruchgeschichte des Gauinger Travertins mit Jürgen Hamann an. Bei dem Rundgang im heutigen Steinbruch Lauster wird erklärt, wie der „Gauinger Marmor“ entstand, wie er abgebaut wird und in welche Bauwerke er verbaut ist.

Seit Jahrhunderten und bis zum heutigen Tag ein begehrtes Baumaterial und ein ökologischer und ökonomischer Schatz für das kleine Dorf am südlichen Albrand, das mittlerweile eine Teilgemeinde von Zwiefalten ist.

Gleichzeitig kann den Bildhauern des laufenden Steinhauerkurses über die Schulter geschaut werden, der noch bis zum 2. Juli andauert. Seit bereits 25 Jahren findet die „Bruchakademie“ mit Teilnehmern aus ganz Deutschland unter der Leitung von Herbert Leichtle traditionsgemäß in jedem Sommer statt. Treffpunkt der Führung ist um 16 Uhr bei der großen Werkhalle am Einfahrtstor. Die Führung kostet pro Person vier Euro.