Freundschaftstreffen ist in Planung

Dicht gedrängt bis in den Flur hinaus saßen über 50 Mitglieder der Narrenzunft „Rälle“ Zwiefalten bei der Mitgliederversammlung – gerade so wie bei vielen Fasnetsveranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Auch im kommendedn Jahr gibt es bei den „Rälle“ einiges zu feiern – unter anderem das 90-jährige Bestehen der Zunft. Ein Novum bei der Versammlung war die Ernennung von Karl Waidmann zum ersten Ehrennarr.

Nach der Totenehrung erinnerte der umfangreiche Jahresbericht nochmal an ein erfolgreiches Narrenjahr 2018 mit einer kurzen, aber heftigen Saison. In guter Zusammenarbeit mit der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) wurden, getragen von Tradition und Brauchtum, vom 14. Januar bis 13. Februar zahlreiche Ausfahrten vorgenommen. In bewährter Form wurde die Zwiefalter Hausfasnet gefeiert. Die Saison-Abschlusssitzung der Zunfträte und Obermaskenträger im Sommer fand in diesem Jahr im Dobel-Spatz statt. Jochen Fundel bedankte sich herzlich bei allen Hästrägern, Aktiven und Vereinsmitgliedern für die Unterstützung in der vergangenen Fasnetssaison.

Kassier Cornelius Fischer berichtete über ein solides wirtschaftliches Ergebnis und dies trotz einiger Investitionen. Mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils rund 50 000 Euro konnten viele Aufgaben erledigt werden. Die Kassenprüferin Marlene Burgmaier bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung der Vorstandschaft.

Bei Abwesenheit von Bürgermeister und Gemeinderat übernahm Josef Ott diese Aufgabe. Er lobte die großen und umtriebige Narrenzunft für ihr umsichtiges Handeln und erwähnte die vielfältigen Aufgaben im kulturellen, sportlichen und kulinarischen Bereich. Mit einer unwahrscheinlichen Eigendynamik in der Jugendarbeit werden regelmäßig die Grundlagen für andauerndes erfolgreiches Wirken gelegt. Die Abstimmung erbrachte eine einstimmige Entlastung; Hochachtung und Dank für das große Engagement und die gute Zusammenarbeit erfreute die ganze Vorstandschaft.

Verdiente Ehrungen

Seit 27 Jahren ist Karl Waidmann als Oberrälle in der Narrenzunft Rälle tätig. Seit 20 Jahren ist er für die ganze Reiseorganisation zuständig: Fahrkartendisposition, Abstimmung mit den musiktreibenden Vereinen, Busbestellung und Ausschau nach Ausfahrten. Von der VFON wurde Karl Waidmann 2009 mit dem Bronzenen Verdienstorden ausgezeichnet. Von der Narrenzunft erhielt er für seine jahrelangen Verdienste im Laufe der Zeit sämtliche Orden in Bronze, Silber und Gold.

Für treue Dienste um das fasnachtliche Brauchtum ernannte Zunftmeister Jochen Fundel den Oberrälle Karl Waidmann zum ersten Ehrennarren der Narrenzunft. Er verlieh ihm dafür einen Orden, Ehren-Urkunde sowie die neu geschaffene Ehrenweste der Narrenzunft. Anhaltender Beifall dankte für seine wichtigen langjährigen Dienste. Gerührt bedankte sich Karl Waidmann für die Ehrung und sicherte seine weitere Zusammenarbeit zu, stand aber für die Neuwahl bei den Obermaskenträgern nicht mehr zur Verfügung..

Vor den nachfolgenden Wahlen wurde bekannt gegeben, dass sich Florian Fischer als Zunftrat und Daniel Kley als Oberrälle nicht mehr zur Wahl stellen. In offener Wahl wurden 13 Zunfträte wieder in das Zunftratsgremium und außerdem Maxime Chupin, Joesy Gresham, Lukas Fundel und Niklas Karg hinzu gewählt wurden. Elf Obermaskenträger wurden wiedergewählt und zur Ergänzung neugewählt wurden: Laura Geiger, Moritz Dreher und Robin Schocker. Als neue Kassenprüfer wurden Matthias Betz und Stefan Lehmann gewählt.

Vorschau auf die 2019

Am 11. Januar 2019 wird die Hästrägerversammlung in der Rentalhalle abgehalten. Voraussichtlich am 12./13. Januar erfolgt eine Wochenendausfahrt ins Oberland zum Start in die Saison. Im kommenden Jahr steht der Rällezunft außerdem ein Jubiläum ins Haus. Der erste Narrenverein in Zwiefalten wurde 1929 gegründet. Damit steht 2019 das 90-jährige Jubiläum der Narrenzunft Zwiefalten an. Dieses Jubiläum wird am 16./17. Februar mit einem Freundschaftstreffen gefeiert. Zum Start wird am Samstag eine Narrenmesse abgehalten und der Narrenbaum erstellt. Es folgt eine Partynacht in der Rentalhalle mit anhaltendem närrischen Treiben. Am Sonntag ist dann Zunftmeisterempfang und großer Jubiläumsumzug mit rund 3500 Narren. Es folgt eine Party der Narren.

Zunftrat Stefan Schmid präsentierte das Programm der zehn Ausfahrten vom 26. Januar bis zum 5. März und die Planung der Zwiefalter Hausfasnet mit den Zunftbällen am 23. Februar und 2. März. Für die neue Fasnetssaison wurde mit Niklas Karg und Lena Falch bereits ein neues Burggrafenpaar verkündet.

Herbert Ott ist stolz dieser aktiven Narrenzunft anzugehören, Manuela Schultes bedankte sich für die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Narrenzunft und Musikkapelle und hofft auf ein weiteres gutes Gelingen. Eugen Schultes sprach im Namen der Zwiefalter Vereine und lobte den guten Zusammenhalt. Gleichzeitig wünschte er der Narrenzunft weiter viel Erfolg und eine glückselige Fasnet. Nach 75 Minuten kompakter Mitgliederversammlung schloss der Zunftmeister die Versammlung mit einem dreifachen „Rälle – hui“ und mit kräftigen Schlägen der Schelle des Büttels.