Freie Wähler/SPD: Paritätisch besetzte Liste

Erneut ins Rennen um die Sitze im Zwiefalter Gemeinderat gehen die Freien Wähler mit der SPD, die seit 30 Jahren in Zwiefalten eine gemeinsame Liste bilden. Listenführer Klaus Käppeler kandidiert zusammen mit Bärbel Walzer, Ralf Aßfalg und Gerhard Wax erneut.

Obwohl es für die Minderheitsgruppierung immer schwierig ist, Kandidaten zu finden, konnten für die Gemeinderatswahl in den Wohnbezirken Zwiefalten, Gauingen und Baach insgesamt acht Plätze besetzt werden – einer mehr als vor fünf Jahren. „Ich freue mich sehr, dass mit der Ärztin Susanne Knöll, mit dem Mitarbeiter bei der WMF in Hayingen Wahan Kasarjan, mit der Kommunikationsdesignerin Veronika Bobke und der Fachkrankenschwester für Psychiatrie Helga Münch eine echte Wahlalternative für die Bürgerinnen und Bürger besteht,“ so Käppeler nach der Listenaufstellung. Dabei bringt Helga Münch schon Ratserfahrung mit: Sie war schon von 2004 bis 2009 Mitglied des Gemeinderats in Zwiefalten.

Ein Novum und passend zum 100-jährigen Bestehen des Frauenwahlrechts in diesem Jahr ist die paritätisch mit Frauen und Männern besetzte Liste. „Wir haben mit vier kandidierenden Frauen großen weiblichen Sachverstand für die Zukunft parat“, äußerte Käppeler, der die Münstergemeinde auch im Kreistag vertritt und sich zusammen mit Ralf Aßfalg um ein Mandat im Wahlkreis Münsinger/Zwiefalter Alb bewirbt.

Als inhaltlichen Schwerpunkt der nächsten Wahlperiode betrachten die Kandidierenden den Erhalt und die Modernisierung der Infrastruktur in allen Teilen der Gemeinde, die zukunftsfähige Entwicklung von Kindergarten und Schule, den Erhalt des Höhenfreibades, das Mitwirken aller Altersgruppen, auch der jungen Generation, am Gemeindeleben, sowie die Stärkung des Ortskerns und der innerörtlichen Entwicklung.

Die Gemeinderatskandidaten von FWZ-SPD wollen die konstruktive Zusammenarbeit mit allen Kollegen sowie der Verwaltung fortsetzen. Nicht Konfrontation, sondern Kooperation haben die vergangenen Jahre im Rat geprägt. „Wir respektieren andere Meinungen und versuchen andere von der unseren zu überzeugen. Wir sind immer bereit zu Kompromissen und respektieren Mehrheitsentscheidungen. Dies soll auch in Zukunft so sein,“ so Käppeler abschließend.