Franzosen genießen schwäbische Traditionen

Pünktlich zum Start des Historischen Bierfest in Zwiefalten kam auch der Gemeinderat der Partnerstadt La Tessoualle zur feierlichen Eröffnung und zum Fassanstich an. Zum ersten Mal dabei waren fünf Gemeinderäte, die sich sofort sehr wohl fühlten. Für Bürgermeister Marc Gental war dies der letzte offizielle Besuch in seiner Amtszeit. Er wird im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren. Weitere 40 La Tessoualler aller Altersstufen waren bei Freunden in Zwiefalten und Umgebung untergekommen.

Die sprachliche Verständigung mit den Franzosen klappt inzwischen ganz ordentlich. Und im übrigen bestätigte Marc Gental nach dem Fassanstich lächelnd, dass „man sich bei solchen Anlässen auch ohne Worte versteht“. Am Samstag fuhren die französischen Gäste und eine Reihe von Zwiefalter Begleitern zuerst nach Marbach ins Haupt- und Landgestüt. Sie zeigten sich begeistert von den rassigen Pferden und den gepflegten Anlagen.

Anschließend folgte eine Führung in der Gedenkstätte Grafeneck und dem dortigen Dokumentationszentrum. Dabei erfuhren die Gäste von den grausigen Morden in der Region und zeigten sich tief bewegt. Auch die Besichtigung im Hofgut Hopfenburg in Münsingen gab für die Besucherschar viele Anstöße. In dem sozial und umweltbewussten Campingplatz bestehen nicht nur Querverbindungen zur Integration von Menschen mit Behinderung sondern auch wertvolle ökologische Hintergründe. Auf eine besondere Art beeindruckte die Betriebsbesichtigung von Landtechnik Högner in Upflamör mit einem riesigen Maschinenpark. Als Gastgeschenke bekamen die Gäste Alblinsen mit Hinweisen zum Anbau und Kochrezepten. Nach einer Führung im Dorfgemeinschaftshaus gab es Wehen frisch aus dem örtlichen Backhaus.

Gleichzeitig Wallfahrt der Stefanusgemeinschaft

Der sonntägliche deutsch-französische Gottesdient im Zwiefalter Münster fiel zufällig zusammen mit der 68. Wallfahrt der Stefanusgemeinschaft. Pfarrer Monsignore Heinrich Marie Burkhard aus Heiligkreuztal zelebrierte wesentliche Teile der Messe zweisprachig. Er informierte auch über die Reliquien des Heiligen Stefanus und erinnerte an die Weihe der Zwiefalter Glocken vor 40 Jahren. Nach einer kurzer Nacht hieß es Abschied nehmen. Im Laufe des Jahres wird es weitere Anlässe zu gegenseitigen Besuchen geben, so dass die deutsch-französische Freundschaft noch mehr Höhepunkte erleben kann.