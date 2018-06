Flüchtlinge brauchen angemessene Therapien

Die politische und gesellschaftliche Diskussion ist geprägt von der Aufnahme geflüchteter Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt in unserem Land, in unserer Gemeinschaft und in unseren Strukturen. Für die Beratung, Behandlung und Begleitung von psychisch kranken Flüchtlingen sind professionelle Helfer und ehrenamtliche Helfer stark gefordert. Über 150 Teilnehmer beleuchteten im Zentrum für Psychiatrie Zwiefalten (ZfP) das Thema von vielen Seiten. Teilnehmer, die beruflich oder im Ehrenamt mit der Thematik befasst sind, wie auch Betroffene und Angehörige kamen zu Wort. Mit dabei waren auch Selbsthilfeorganisationen, Fachöffentlichkeit, Kommunen, Behörden und Kliniken, Einrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Im ersten Teil der Ethiktagung wurden Vorurteile über Fremde angesprochen, wurde die Situation traumatisierter Menschen erörtert und schließlich die Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge in Erstaufnahmelagern diskutiert. Im Anschluss wurde der komplexe Hilfsbedarf bei Flüchtlingen als eine Herausforderung für die kommunale Daseinsfürsorge vorgestellt. Frauen und Kinder aus dem Nordirak, die Entführung, Vergewaltigung, Folterung und monatelange Gefangenschaft erlebten, haben nun Beratung und Betreuung in Zwiefalten gefunden. Die schweren Schicksale machten oft eine zusätzliche anamnesische Betrachtung erforderlich. Dabei seien viele Flüchtlinge schwierig einzuordnen. „Wir müssen uns reindenken in diese Menschen“, erklärte Dr. Hubertus Friederich, der ärztliche Direktor des ZfP Zwiefalten.

Die ganze Bandbreite der Behandlungen wurde erörtert. Dabei wurde eine Entwicklung in Richtung einer transkulturellen Psychiatrie gefordert. Häufig treten psychische Probleme, nicht körperliche Beeinträchtigungen auf. Deshalb müssen klare Versorgungsstrukturen erarbeitet werden. Überzogene Erwartungen müssen bereinigt, ungeeignete Unterkünfte könnten Krisen und Auseinandersetzungen hervorrufen, drohende Abschiebung könne suizidale Prozesse in Gang setzen. Für dies alles müssten angemessene Therapien gefunden werden, forderten die Experten.

Wichtige Themen waren auch der dringende Bedarf an Dolmetschern, eventuell Kulturhelfern, kreativ-therapeutische Angebote zur Lösung von Krisen. Probleme entstünden oft durch einen ungeklärten Aufenthaltsstatus und drohende Rückführungen.

In einer Podiumsdiskussion unter Einbeziehung von Fragen aus dem Publikum wurden konkrete Fragen gestellt und beantwortet. Pfarrer Roland Albeck sieht in den Flüchtlingen sehr religiös geprägte Menschen und empfahl Hilfen durch die Einbeziehung von religiösen Autoritäten. Gewünscht wurde weiter eine breite Diskussion und Information, auch über „unsere Werte und Grenzen“. Der Schwung der Diskussionen und Anregungen dauerte noch lange an und hielt viele der Teilnehmer in weiteren intensiven Gesprächen zusammen.