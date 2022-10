Firmgottesdienst in Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Gaben. Ein Geist. In den vergangenen Monaten haben sich 42 Jugendliche auf ihre Firmung vorbereitet. Gemeinsame Treffen, ein Filmabend, der Besuch einer Ausstellung, verschiedene Impulse, ein Kreativprojekt und ein gemeinsamer Versöhnungsweg waren dabei die wichtigsten Eckpunkte. Im Firmgottesdienst am Sonntag, den 23. Oktober fand nun die Vorbereitungszeit mit dem Empfang des Sakramentes ihren feierlichen Abschluss. Der Chor Lichtblick sorgte dabei für die schwungvolle Note im Festgottesdienst. Gottes Geistkraft wurde den Jugendlichen persönlich und in ganz besonderer Weise durch Generalvikar Dr. Clemens Stroppel zugesagt. Zusammen mit den Firmlingen freuten sich der leitende Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle und Gemeindereferentin Patricia Engling. Foto: Seelsorgeeinheit