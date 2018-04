Firma macht dem Holzwurm den Garaus

Die Sanierung der Friedhofskapelle ist in Zwiefalten ein weiteres großes Projekt in diesem Jahr. Mit einer Begasung des Innenraums wird dem Holzwurm der Garaus gemacht, das Dach und die Fassade werden saniert. Am Montag begannen die Arbeiten. Im Oktober sollen die Sanierung der Liebfrauenkapelle fertig sein.

Die Anwohner rund um die Kapelle wurden mittels eines Flugblattes über die Maßnahme informiert. Das Areal ist abgesperrt. Die Türen und Fenster der Kapelle sind verschlossen. Zusätzlich werden sie mit dicker Folie und Klebeband gesichert, um einen späteren Gasaustritt zu verhindern. Die Mitarbeiter der Firma Binker aus Lauf bei Pegnitz sind auf solche Begasungen spezialisiert. Sie erledigen am Montagnachmittag die letzten Arbeiten, bevor die Schädlingsbekämpfung im Innenraum der Kapelle beginnen kann. Dazu wird Gas erhitzt und in den Innenraum eingeleitet. Damit wird dem Ungeziefer und dem Holzwurm zu Leibe gerückt. Bis Donnerstag bleibt die Kapelle abgedichtet. Zutritt hat in dieser Zeit niemand, denn das giftige und geruchlose Gas könnte zu Vergiftungen führen. Wenn das Gas abgesaugt ist, können die weiteren Sanierungsmaßnahmen ihren Lauf nehmen.

Im Innern der Liebfrauenkapelle soll nach der Begasung mit dem Ausbau der Kirchenbänke begonnen werden. Es müsse ein Innengerüst gestellt und die Decke von unten abgesprießt werden, so Veser.

Geplant ist, dass die Firma Ott ab 2. Mai mit der Dachsanierung beginnen kann. Dazu werde das Dach auf der Straßenseite geöffnet, erklärte Bürgermeister Matthias Henne. Die Sanierung geschieht peu á peu unter denkmalschutzrechtlichen Aspekten. Das Dach bekomme ein Notdach, unter dem dann die schadhaften Dachstellen ausgetauscht würden, erklärte Architektin Monika Veser. Parallel dazu würde die Firma Schenk aus Altbierlingen den Außenputz im Sockelbereich und den Giebel sanieren. Der Putz werde überarbeitet und die Kapelle bekomme im Anschluss einen kompletten neuen Fassadenanstrich. Bis August müssten die Dacharbeiten erledigt sein.

Mit der kompletten Fertigstellung der Kapelle rechnen Kirche und Gemeinde im Oktober. Zeitgleich zu den Sanierungsarbeiten beginnen die Planungen für die Außenanlage des Friedhofs. Diese Pläne sollen mit der Öffentlichkeit abgesprochen werden. Dazu ist die gesamte Bevölkerung zu einem Besprechungstermin am Donnerstag, 7. Juni, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus eingeladen. Neben Henne werden daran auch die Architektin Veser und der Landschaftsgärtner teilnehmen.