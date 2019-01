Filmklassiker im Tonfilm-Theater

Alte Filmklassiker haben es Hans-Jochen Kraft angetan. Er betreibt das Tonfilm-Theater in Münsingen und zeigt immer montags, ab 19 Uhr, Filmklassiker wie „Helden“ mit Lilo Pulver und O.W. Fischer oder „Lassie“ mit Liz Taylor. Auch die „1000 Glötzböbbel des Dr. Mabuse“ laufen im Februar, dabei wird Dodokay am Vorführabend selbst dabei sein. Einmal im Monat gibt es einen zusätzliche Film, der dann für Familien gedacht ist. Mancher Film hat zu Münsingen einen besonderen Bezug. Denn häufig dienen das Alte Lager und der Truppenübungsplatz als Film-Kulissen.

50 Jahre sei das Kino geschlossen gewesen, sagt Hans-Jochen Kraft. Im Sommer 2017 übernahm er das alte Kino im Auinger Vorlager. Seitdem ist montags Kinotag. Kommenden Montag läuft „Singin’ in the Rain“, der als einer der besten amerikanischen Musical-Filme gilt. Er handelt von den Liebesbemühungen eines Schauspielers in der Umbruchzeit vom Stummfilm zum Tonfilm. Gene Kelly ringt um die Liebe zu einer Schauspielerin (Kathy Selden), die ihn anfangs aber abblitzen lässt. Der 100 Minuten lange Film kam 1952 in die Kinos und erst 1971 ins Deutsche Fernsehen. Er wurde spontan zum Kassenerfolg und steht auf Platz eins der 25 bedeutendsten Musicalfilme aller Zeiten.

Zum Jubiläum von 100 Jahren Wahlrecht der Frauen, die am 19. Januar 1919 zum ersten Mal auf Staatsebene wählen durften, zeigt Kraft am 28. Januar „40 Wagen westwärts“, eine Komödie, in der sich unter anderem Frauen ihre Rechte erkämpfen. Sie wohlen dem maßlosen Treiben der Männer Einhalt gebieten. In dieser lustigen Westernverfilmung kommt es zu einigen Verwirrungen und zur Liebe zwischen dem Kommandanten der Armee und der Vorsitzenden der Frauenrechtlerinnen. Burt Lancaster und Lee Remick sowie weitere bekannte Hollywood-Größen runden das Filmspektakel ab. Der Film von 1965 läuft über 149 Minuten. In der 15-minütigen Filmpause bietet der Kino-Betreiber seinen Gästen wieder eine zum Film passende Überraschung.

„Helden“ – der Filmklassiker mit Liselotte Pulver und O. W. Fischer aus den 50er Jahren, der am 5. Februar gezeigt wird, hat für den Kinobetreiber eine besondere Bedeutung, denn Teile des Films wurden in Münsingen gedreht. Einige Auinger könnten sich noch daran erinnern, dass die Schauspieler und Techniker bei ihnen untergebracht waren, erzählt er. Drehorte dürften das Schlössle, das Alte Lager und der Truppen-Übungsplatz gewesen sein.

Mabuse-Film auf schwäbisch

Es folgt am 17. Februar „Lassie“, der Kinderklassiker schlechthin, in dem Liz Taylor in einer ihrer ersten Filmrollen. Der Film laufe zu Ehren des verstorbenen Pianisten, der die Stummfilme im Kino begleitete. Am 18. Februar kommt Dodokay ins Tonfilm-Theater und zeigt seinen Film „Die 1000 Glotzböbbel des Dr. Mabuse“, Grundlage ist der alte Mabuse-Film von Fritz Lang.

Am 25. Februar kommt „Metropolis“, der wohl monumentalste Stummfilm aus dem deutschen Expressionismus von 1927, auf die Leinwand. Über zwei Jahre dauerten die Dreharbeiten, in dem 27 000 Komparsen zum Einsatz kamen. Der visionäre Film, damals ein Science-Fiction-Produkt, zeigte Innovationen und Erfindungen, die eigentlich erst Jahrzehnte später technisch umgesetzt wurden. E-Mail, Scype, geklonte Menschen und jede Menge IT kommt ebenso vort, wie der Klassenkampf der Arbeiterschicht mit den oberen Zehntausend. Teile des Films waren 70 Jahre verschollen, bis sie in einem Museum in Argentinien gefunden wurden. Heinrich George spielt eine wesentliche Rolle in diesem, mit originaler grandioser Film-Musik unterstützten Film-Spektakel.

Einen zweiten Stummfilm zeigt Kraft am Freitag, 5. April, ab 20 Uhr. Nosferatu ist einer der ersten Horrorfilme überhaupt und gilt als das wichtigste Filmwerk der Weimarer Zeit. Begleitet wird der Film vom jungen Organisten Jens Scherb. Der regionale Musiker aus Mundingen gibt mit diesem Film seine Premiere im Ton-Film-Theater.